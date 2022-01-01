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Xiaomi Mi 9 против OnePlus 10R

Ксиаоми Ми 9
VS
Ванплас 10R
Xiaomi Mi 9
OnePlus 10R

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.7-дюймового OnePlus 10R, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 Max и вышел на 39 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus 10R
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3300 мАч
  • Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 3 года и 3 месяца новее
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9
vs
OnePlus 10R

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 87.6%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.4% -
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 4.2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 9
617 нит
OnePlus 10R
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 157.5 мм 163.3 мм
Ширина 74.6 мм 75.5 мм
Толщина 7.6 мм 8.2 мм
Вес 173 грамма 186 граммов
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9
85.2%
OnePlus 10R +3%
87.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 и Ванплас 10R в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 MediaTek Dimensity 8100 Max
Макс. частота 2840 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G610 MC6
Частота GPU 585 МГц -
FLOPS ~899 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9
614
OnePlus 10R +61%
991
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9
2373
OnePlus 10R +56%
3699
AnTuTu Benchmark 9
Mi 9
505663
OnePlus 10R +55%
785967
CPU 145198 187166
GPU 179503 313787
Memory 76010 139641
UX 109413 146237
Total score 505663 785967
3DMark Wild Life Performance
Mi 9
2922
OnePlus 10R
н/д
Stability 96% -
Graphics test 17 FPS -
Graphics score 2922 -
PCMark 3.0 score 10271 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 12
Оболочка UI MIUI 12.0.1 OxygenOS 12.1
Размер системы из коробки 13.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (20 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут) Да (50% за 14 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 0:33 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:01 ч. -
Просмотр видео 14:57 ч. -
Игры 03:32 ч. -
Режим ожидания 84 ч. -
Общая автономность
Mi 9
25:40 ч.
OnePlus 10R
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 vs OnePlus 10R
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 9
112
OnePlus 10R
н/д
Качество видео
Mi 9
99
OnePlus 10R
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 9
107
OnePlus 10R
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9
87.1 дБ
OnePlus 10R
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.389 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 10R более удачной покупкой.

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