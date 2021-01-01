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Xiaomi Mi 9 против Oppo Realme 6i

Ксиаоми Ми 9
Xiaomi Mi 9
VS
Оппо Реалми 6i
Oppo Realme 6i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.5-дюймового Oppo Realme 6i, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% выше плотность пикселей (403 vs 270 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 855
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (628 против 531 нит)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 6i
  • На 104% лучшая автономность (186 vs 91 часов)
  • Комплектуется на 1700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3300 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 9
71
Realme 6i
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 9
75
Realme 6i
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 9
76
Realme 6i
90
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 9
71
Realme 6i
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 9
79
Realme 6i
72
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 9
72
Realme 6i
62

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9
vs
Realme 6i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 82.3%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.4% 93.4%
ШИМ (PWM) 245 Гц Не обнаружено
Время отклика 4.2 мс 31 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1992:1
Максимальная яркость
Mi 9 +18%
628 нит
Realme 6i
531 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157.5 мм 162.1 мм
Ширина 74.6 мм 74.8 мм
Толщина 7.6 мм 8.9 мм
Вес 173 грамма 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый Зеленый чай, Белое молоко
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 +4%
85.2%
Realme 6i
82.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 и Оппо Реалми 6i в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Mediatek Helio G80
Макс. частота 2840 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G52 MP2
Частота GPU 585 МГц 950 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 +59%
625
Realme 6i
394
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 +78%
2390
Realme 6i
1345
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 +107%
428114
Realme 6i
206601

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12.0.1 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 13.5 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (20 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут) Да (65% за 45 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:17 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9
10:09 ч.
Realme 6i +193%
29:59 ч.
Время просмотра видео
Mi 9
19:02 ч.
Realme 6i +8%
20:55 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9
23:32 ч.
Realme 6i +48%
34:59 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 vs Oppo Realme 6i
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 9
112
Realme 6i
н/д
Качество видео
Mi 9
99
Realme 6i
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 9
107
Realme 6i
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9 +1%
88 дБ
Realme 6i
87.4 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.389 Вт/кг 0.71 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 0.57 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 9 более удачной покупкой.

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