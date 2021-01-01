Главная > Сравнение смартфонов > Mi 9 vs Galaxy S10 Plus – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 9 против Samsung Galaxy S10 Plus

Ксиаоми Ми 9
VS
Самсунг Галакси S10 Плюс
Xiaomi Mi 9
Samsung Galaxy S10 Plus

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy S10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4100 против 3300 мАч
  • На 30% выше плотность пикселей (522 vs 403 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (793 против 617 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Стерео динамики
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9
vs
Galaxy S10 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 522 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 87.5%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.4% 96.5%
ШИМ (PWM) 245 Гц 235 Гц
Время отклика 4.2 мс 4.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 9
617 нит
Galaxy S10 Plus +29%
793 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157.5 мм 157.6 мм
Ширина 74.6 мм 74.1 мм
Толщина 7.6 мм 7.8 мм
Вес 173 грамма 175 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый Перламутр, Оникс, Аквамарин, Черная Керамика, Белая Керамика
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9
85.2%
Galaxy S10 Plus +3%
87.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 и Самсунг Галакси S10 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Samsung Exynos 9 Octa 9820
Макс. частота 2840 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 640 Mali G76 MP12
Частота GPU 585 МГц 720 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс ~943 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9
617
Galaxy S10 Plus +13%
698
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9
2366
Galaxy S10 Plus +4%
2472
AnTuTu Benchmark 7
Mi 9 +14%
388109
Galaxy S10 Plus
339445
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 +8%
433287
Galaxy S10 Plus
402998
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12.0.1 One UI 2.5
Размер системы из коробки 13.5 ГБ 46.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (20 Вт) Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9
10:09 ч.
Galaxy S10 Plus +14%
11:49 ч.
Время просмотра видео
Mi 9 +31%
19:02 ч.
Galaxy S10 Plus
14:53 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9 +6%
23:32 ч.
Galaxy S10 Plus
22:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 vs Samsung Galaxy S10 Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy S10 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 4320 x 2432
Апертура f/2.0 f/1.9
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 9
112
Galaxy S10 Plus +2%
114
Качество видео
Mi 9 +2%
99
Galaxy S10 Plus
97
Итоговая оценка камеры
Mi 9
107
Galaxy S10 Plus +2%
109

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9
87.1 дБ
Galaxy S10 Plus +1%
87.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.389 Вт/кг 0.516 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 1.582 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Краткое руководство
- Адаптер питания
- Кабель питания и синхронизации
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S10 Plus. У него лучшие дисплей, камера, коммуникации, корпус и звук.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
24 (48%)
26 (52%)
Всего проголосовало: 50

Сравнения с конкурентами

1. Mi 9 vs Galaxy S10
2. Mi 9 vs Mi 9T Pro
3. Mi 9 vs Redmi Note 8 Pro
4. Mi 9 vs Mi 10 Pro
5. Mi 9 vs P30 Pro
6. Galaxy S10 Plus vs Galaxy S10
7. Galaxy S10 Plus vs Galaxy A51
8. Galaxy S10 Plus vs P30 Pro
9. Galaxy S10 Plus vs Galaxy S20 Plus
10. Galaxy S10 Plus vs Galaxy S20 Ultra

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях