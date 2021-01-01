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Xiaomi Mi 9 против Samsung Galaxy S8

Ксиаоми Ми 9
VS
Самсунг Галакси С8
Xiaomi Mi 9
Samsung Galaxy S8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S8, который имеет процессор Exynos 9 Octa 8895 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
  • Показывает на 87% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.59" большая диагональ экрана
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 8% лучшая автономность (91 vs 84 часов)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 3000 мАч
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S8
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 41% выше плотность пикселей (570 vs 403 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.5 мм уже
  • Весит на 18 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 9
69
Galaxy S8
71
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 9
77
Galaxy S8
45
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 9
74
Galaxy S8
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 9
72
Galaxy S8
54
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 9
79
Galaxy S8
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 9
71
Galaxy S8
60

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9
vs
Galaxy S8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.39 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 570 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 83.6%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.4% 99.8%
ШИМ (PWM) 245 Гц 250 Гц
Время отклика 4.2 мс 4.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 9
617 нит
Galaxy S8
616 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157.5 мм 148.9 мм
Ширина 74.6 мм 68.1 мм
Толщина 7.6 мм 8 мм
Вес 173 грамма 155 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый Синий, Черный, Красный, Золотой, Серый, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 +2%
85.2%
Galaxy S8
83.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 и Самсунг Галакси С8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Samsung Exynos 9 Octa 8895
Макс. частота 2840 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G71 MP20
Частота GPU 585 МГц 546 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс ~349 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1794 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 +81%
617
Galaxy S8
340
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 +64%
2366
Galaxy S8
1447
AnTuTu Benchmark 7
Mi 9 +128%
388109
Galaxy S8
170326
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 +87%
433287
Galaxy S8
231240
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12.0.1 One UI
Размер системы из коробки 13.5 ГБ 11.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (20 Вт) Да, Qi/PMA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9
10:09 ч.
Galaxy S8
10:05 ч.
Время просмотра видео
Mi 9 +33%
19:02 ч.
Galaxy S8
14:32 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9
23:32 ч.
Galaxy S8 +4%
24:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 vs Samsung Galaxy S8
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy S8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/1.7
Фокусное расстояние 18 мм 25 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 9 +27%
112
Galaxy S8
88
Качество видео
Mi 9 +13%
99
Galaxy S8
88
Итоговая оценка камеры
Mi 9 +22%
107
Galaxy S8
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9 +6%
87.1 дБ
Galaxy S8
82.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.389 Вт/кг 0.315 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Micro-USB
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 9 более удачной покупкой.

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