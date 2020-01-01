Главная > Сравнение смартфонов > Mi 9 vs Galaxy S9 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 9 против Samsung Galaxy S9

Ксиаоми Ми 9
Xiaomi Mi 9
VS
Самсунг Галакси С9
Samsung Galaxy S9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S9, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
  • На 0.59" большая диагональ экрана
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 17% лучшая автономность (91 vs 78 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 3000 мАч
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 41% выше плотность пикселей (568 vs 403 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Стерео динамики
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.9 мм уже
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 9
71
Galaxy S9
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 9
79
Galaxy S9
60
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 9
76
Galaxy S9
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 9
77
Galaxy S9
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 9
81
Galaxy S9
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 9
74
Galaxy S9
71

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9 и Samsung Galaxy S9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.39 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 568 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 83.6%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 9
627 нит
Galaxy S9 +6%
667 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.5 мм 147.7 мм
Ширина 74.6 мм 68.7 мм
Толщина 7.6 мм 8.5 мм
Вес 173 грамма 163 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 +2%
85.2%
Galaxy S9
83.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 и Самсунг Галакси С9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Samsung Exynos 9 Octa 9810
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 4 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M3 Mongoose), 4 ядра по 1.79 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2700 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G72 MP18
GPU-ядер - 18
Частота GPU 585 МГц 572 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1794 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 +51%
619
Galaxy S9
409
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 +23%
2420
Galaxy S9
1970
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 +53%
431954
Galaxy S9
283155

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12.0.1 One UI 2,1
Размер системы из коробки 13.5 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут) Да (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (20 Вт) Да, Qi/PMA (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9
10:09 ч.
Galaxy S9
10:13 ч.
Время просмотра видео
Mi 9 +25%
19:02 ч.
Galaxy S9
15:25 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9 +4%
23:32 ч.
Galaxy S9
22:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 vs Samsung Galaxy S9
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 3 (48 МП + 12 MP + 16 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/1.7
Фокусное расстояние 18 мм 25 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 9 +8%
112
Galaxy S9
104
Качества видео
Mi 9 +9%
99
Galaxy S9
91
Итоговая оценка камеры
Mi 9 +8%
107
Galaxy S9
99

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 20 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 9 +3%
70 дБ
Galaxy S9
68 дБ
Музыка
Mi 9
74 дБ
Galaxy S9
74 дБ
Звонок
Mi 9
81 дБ
Galaxy S9
81 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Февраль 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.389 Вт/кг 0.362 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея и камера - выбирайте Xiaomi Mi 9, а если дисплей, корпус и звук – то Samsung Galaxy S9.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
13 (72.2%)
5 (27.8%)
Всего проголосовало: 18

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях