Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.39-дюймового Vivo V15 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.