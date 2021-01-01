Главная > Сравнение смартфонов > Mi 9 vs Vivo X60 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 9 против Vivo X60

Ксиаоми Ми 9
VS
Виво X60
Xiaomi Mi 9
Vivo X60

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.56-дюймового Vivo X60, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo X60
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3300 мАч
  • Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 845 и 617 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 9
67
Vivo X60
88
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 9
68
Vivo X60
90
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 9
77
Vivo X60
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 9
70
Vivo X60
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 9
79
Vivo X60
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 9
69
Vivo X60
80

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9
vs
Vivo X60

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.56 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.8:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 87.4%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.4% -
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 4.2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 9
619 нит
Vivo X60
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 157.5 мм 159.6 мм
Ширина 74.6 мм 75 мм
Толщина 7.6 мм 7.4 мм
Вес 173 грамма 175.6 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый Серый, Белый, Aurora
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9
85.2%
Vivo X60 +3%
87.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 и Виво X60 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 870 5G
Макс. частота 2840 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 650
Частота GPU 585 МГц 675 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9
617
Vivo X60 +37%
845
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9
2348
Vivo X60 +24%
2919
AnTuTu Benchmark 7
Mi 9
389143
Vivo X60
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9
434445
Vivo X60 +45%
627915
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.0.1 Funtouch 11.1
Размер системы из коробки 13.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (20 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9
10:09 ч.
Vivo X60
н/д
Время просмотра видео
Mi 9
19:02 ч.
Vivo X60
н/д
Время разговора (3G)
Mi 9
23:32 ч.
Vivo X60
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 vs Vivo X60
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП) 3 (48 МП + 13 МП + 13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3880 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 9
112
Vivo X60
н/д
Качество видео
Mi 9
99
Vivo X60
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 9
107
Vivo X60
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9
87.1 дБ
Vivo X60
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.389 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo X60 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy S10e vs Mi 9
2. Mi 9T vs Mi 9
3. Mi 9 Lite vs Mi 9
4. Huawei P30 vs Mi 9
5. Nova 5T vs Mi 9
6. iPhone 12 vs Vivo X60
7. Vivo V20 vs Vivo X60
8. Vivo X50 vs Vivo X60
9. Mi 11X vs Vivo X60
10. Reno 6 Pro 5G vs Vivo X60

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры