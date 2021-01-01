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Xiaomi Mi 9T Pro против Apple iPhone X

Ксиаоми Ми 9Т Про
VS
Эпл Айфон X
Xiaomi Mi 9T Pro
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Mi 9T Pro с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T Pro
  • Комплектуется на 1284 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2716 мАч
  • На 0.59" большая диагональ экрана
  • Показывает на 72% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 39% лучшая автономность (103 vs 74 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Стерео динамики
  • На 14% выше плотность пикселей (458 vs 403 PPI)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 929 и 633 баллов
  • Весит на 17 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9T Pro
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.39 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 82.9%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 142.2% 99.3%
ШИМ (PWM) 223 Гц 240 Гц
Время отклика 6.5 мс 2.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 9T Pro
643 нит
iPhone X +3%
665 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.7 мм 143.6 мм
Ширина 74.3 мм 70.9 мм
Толщина 8.8 мм 7.7 мм
Вес 191 грамм 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий ледник, Черный карбон, Красное пламя, Белый жемчуг Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9T Pro +4%
86.1%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9Т Про и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 640 Apple GPU
Частота GPU 585 МГц -
FLOPS ~899 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9T Pro
633
iPhone X +47%
929
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9T Pro +9%
2610
iPhone X
2387
AnTuTu Benchmark 7
Mi 9T Pro +56%
385254
iPhone X
247466
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9T Pro +72%
432578
iPhone X
251266
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 19 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (30% за 20 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9T Pro +44%
13:33 ч.
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
Mi 9T Pro +68%
20:33 ч.
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9T Pro +75%
33:23 ч.
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9T Pro vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 9T Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3472 x 2063
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 9T Pro +7%
108
iPhone X
101
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Mi 9T Pro +5%
102
iPhone X
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9T Pro +3%
87.9 дБ
iPhone X
85.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2019 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.3 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Черный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность, камера и коммуникации - выбирайте Xiaomi Mi 9T Pro, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone X.

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