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Xiaomi Mi 9T Pro против Google Pixel 4

Ксиаоми Ми 9Т Про
Xiaomi Mi 9T Pro
VS
Гугл Пиксель 4
Google Pixel 4

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Mi 9T Pro с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 5.7-дюймового Google Pixel 4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T Pro
  • На 66% лучшая автономность (103 vs 62 часов)
  • На 0.69" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2800 мАч
  • На 52% выше максимальная яркость экрана (644 против 423 нит)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 6.3% выше полезная площадь экрана
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 4
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • На 10% выше плотность пикселей (444 vs 403 PPI)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9T Pro и Google Pixel 4

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED POLED
Размер 6.39 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 444 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 79.8%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 9T Pro +52%
644 нит
Pixel 4
423 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.7 мм 147.1 мм
Ширина 74.3 мм 68.8 мм
Толщина 8.8 мм 8.2 мм
Вес 191 грамм 162 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий ледник, Черный карбон, Красное пламя, Белый жемчуг Черный, Белый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9T Pro +8%
86.1%
Pixel 4
79.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9Т Про и Гугл Пиксель 4 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 640
Частота GPU 585 МГц 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9T Pro +3%
650
Pixel 4
631
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9T Pro +7%
2668
Pixel 4
2497
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9T Pro +9%
439621
Pixel 4
402223

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 19 ГБ 9.55 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 2800 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (30% за 20 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (11 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9T Pro +43%
13:33 ч.
Pixel 4
9:35 ч.
Время просмотра видео
Mi 9T Pro +82%
20:33 ч.
Pixel 4
11:16 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9T Pro +62%
33:23 ч.
Pixel 4
20:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9T Pro vs Google Pixel 4
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 124° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 13 MP) 2 (12.2 МП + 16 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 9T Pro от DxOMark Примеры фото Google Pixel 4 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 22 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 9T Pro
108
Pixel 4 +8%
117
Качества видео
Mi 9T Pro
89
Pixel 4 +13%
101
Итоговая оценка камеры
Mi 9T Pro
102
Pixel 4 +10%
112

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 9T Pro
72.3 дБ
Pixel 4 +11%
80 дБ
Музыка
Mi 9T Pro +5%
75.4 дБ
Pixel 4
71.8 дБ
Звонок
Mi 9T Pro
84 дБ
Pixel 4
84 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2019 года Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.3 Вт/кг 1.19 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Черный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C (18 Вт)
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-A на Type-C

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея и камера - выбирайте Xiaomi Mi 9T Pro, а если дисплей, коммуникации, корпус и звук – то Google Pixel 4.

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