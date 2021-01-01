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Xiaomi Mi 9T Pro против Huawei Honor View 20

Ксиаоми Ми 9Т Про
VS
Хуавей Хонор Вью 20
Xiaomi Mi 9T Pro
Huawei Honor View 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Mi 9T Pro с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.4-дюймового Huawei Honor View 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 17% лучшая автономность (103 vs 88 часов)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (643 против 472 нит)
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Honor View 20
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 682 и 633 баллов
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9T Pro
vs
Honor View 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.2:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 85.7%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 142.2% 97.5%
ШИМ (PWM) 223 Гц Не обнаружено
Время отклика 6.5 мс 39 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1230:1
Максимальная яркость
Mi 9T Pro +36%
643 нит
Honor View 20
472 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.7 мм 156.9 мм
Ширина 74.3 мм 75.4 мм
Толщина 8.8 мм 8.1 мм
Вес 191 грамм 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий ледник, Черный карбон, Красное пламя, Белый жемчуг Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9T Pro
86.1%
Honor View 20
85.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9Т Про и Хуавей Хонор Вью 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2840 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Mali G76 MP10
Частота GPU 585 МГц 720 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9T Pro
633
Honor View 20 +8%
682
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9T Pro +8%
2610
Honor View 20
2410
AnTuTu Benchmark 7
Mi 9T Pro +31%
385254
Honor View 20
294578
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9T Pro +14%
432578
Honor View 20
379620
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 Magic UI 4.0
Размер системы из коробки 19 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (30% за 20 минут) Да, SuperCharge (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9T Pro
13:33 ч.
Honor View 20 +9%
14:48 ч.
Время просмотра видео
Mi 9T Pro +33%
20:33 ч.
Honor View 20
15:26 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9T Pro +11%
33:23 ч.
Honor View 20
30:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9T Pro vs Huawei Honor View 20
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 124° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП) 2 (48 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - Размер пикселя: 1.4 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 9T Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 5760 x 4304
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9T Pro +4%
87.9 дБ
Honor View 20
84.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2019 года Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.3 Вт/кг 0.89 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг 1.25 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Черный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 9T Pro более удачной покупкой.

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