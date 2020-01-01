Xiaomi Mi 9T Pro против Samsung Galaxy A80
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Mi 9T Pro с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A80, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T Pro
- Показывает на 79% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 14% лучшая автономность (103 vs 90 часов)
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3700 мАч
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (650 и 563 баллов)
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy A80
- Стабилизация изображения
- На 0.31" большая диагональ экрана
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
68
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
54
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9T Pro и Samsung Galaxy A80
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.39 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.9:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|86.1%
|86.03%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.7 мм
|165.2 мм
|Ширина
|74.3 мм
|76.5 мм
|Толщина
|8.8 мм
|9.3 мм
|Вес
|191 грамм
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий ледник, Черный карбон, Красное пламя, Белый жемчуг
|Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Qualcomm Snapdragon 730
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Adreno 618
|Частота GPU
|585 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9T Pro +15%
650
563
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9T Pro +58%
2668
1685
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9T Pro +79%
439621
245175
Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#64 и #174)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|19 ГБ
|22 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3700 мАч
|Мощность зарядки
|27 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (30% за 20 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9T Pro +41%
13:33 ч.
9:43 ч.
Время просмотра видео
Mi 9T Pro +41%
20:33 ч.
14:44 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9T Pro +36%
33:23 ч.
24:44 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|124°
|123°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 13 MP)
|3 (48 МП + 8 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- Апертура: f/1.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 9T Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|8000 x 6000
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|18 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
108
Качества видео
89
Итоговая оценка камеры
102
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|20
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 9T Pro +3%
72.3 дБ
70.4 дБ
Музыка
75.4 дБ
71.8 дБ
Звонок
84 дБ
80 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.3 Вт/кг
|0.22 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.51 Вт/кг
|1.43 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Черный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Гарнитура
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 9T Pro более удачной покупкой.
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