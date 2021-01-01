Главная > Сравнение смартфонов > Mi 9T Pro vs Galaxy Note 10 Plus – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 9T Pro против Samsung Galaxy Note 10 Plus

Ксиаоми Ми 9Т Про
VS
Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс
Xiaomi Mi 9T Pro
Samsung Galaxy Note 10 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Mi 9T Pro с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy Note 10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9825 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T Pro
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
  • Стерео динамики
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (789 против 643 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • На 23% выше плотность пикселей (495 vs 403 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9T Pro
vs
Galaxy Note 10 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 495 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 92.39%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 142.2% 95.4%
ШИМ (PWM) 223 Гц 250 Гц
Время отклика 6.5 мс 3.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 9T Pro
643 нит
Galaxy Note 10 Plus +23%
789 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.7 мм 162.3 мм
Ширина 74.3 мм 77.2 мм
Толщина 8.8 мм 7.9 мм
Вес 191 грамм 196 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий ледник, Черный карбон, Красное пламя, Белый жемчуг Аура, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9T Pro
86.1%
Galaxy Note 10 Plus +7%
92.39%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9Т Про и Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Samsung Exynos 9 Octa 9825
Макс. частота 2840 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Mali G76 MP12
Частота GPU 585 МГц 770 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс ~943 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1000 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Mi 9T Pro +12%
385254
Galaxy Note 10 Plus
343037
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9T Pro
432578
Galaxy Note 10 Plus +1%
438211
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 3.1
Размер системы из коробки 19 ГБ 31.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (30% за 20 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9T Pro +10%
13:33 ч.
Galaxy Note 10 Plus
12:07 ч.
Время просмотра видео
Mi 9T Pro +10%
20:33 ч.
Galaxy Note 10 Plus
18:50 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9T Pro +3%
33:23 ч.
Galaxy Note 10 Plus
32:32 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9T Pro vs Samsung Galaxy Note 10 Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 124° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 16 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 9T Pro от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3648 x 2736
Апертура f/2.2 f/1.6
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9T Pro +3%
87.9 дБ
Galaxy Note 10 Plus
85.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2019 года Август 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.3 Вт/кг 0.19 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Черный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 10 Plus более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
3 (37.5%)
5 (62.5%)
Всего проголосовало: 8

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi 9T Pro или Samsung Galaxy S10e
2. Xiaomi Mi 9T Pro или Redmi Note 8 Pro
3. Xiaomi Mi 9T Pro или Apple iPhone 11
4. Xiaomi Mi 9T Pro или Mi 10 Pro
5. Xiaomi Mi 9T Pro или Huawei Honor 20 Pro
6. Samsung Galaxy Note 10 Plus или Xiaomi Mi 10 Pro
7. Samsung Galaxy Note 10 Plus или Apple iPhone 11 Pro
8. Samsung Galaxy Note 10 Plus или Xiaomi Mi Note 10
9. Samsung Galaxy Note 10 Plus или S20 Plus
10. Samsung Galaxy Note 10 Plus или Huawei P40 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях