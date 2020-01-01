Xiaomi Mi 9T Pro против Samsung Galaxy S20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Mi 9T Pro с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S20, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T Pro
- На 32% лучшая автономность (103 vs 78 часов)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 40% выше плотность пикселей (563 vs 403 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- На 29% выше максимальная яркость экрана (830 против 644 нит)
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
97
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
73
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
82
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
95
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
74
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9T Pro и Samsung Galaxy S20
Экран
|Тип
|AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.39 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|563 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|86.1%
|89.5%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.7 мм
|151.7 мм
|Ширина
|74.3 мм
|69.1 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.9 мм
|Вес
|191 грамм
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий ледник, Черный карбон, Красное пламя, Белый жемчуг
|Красный, Голубой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2700 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Mali-G77 MP11
|GPU-ядер
|-
|11
|Частота GPU
|585 МГц
|550 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1000 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
650
Galaxy S20 +43%
930
Geekbench 5 (многоядерный)
2668
Galaxy S20 +4%
2767
AnTuTu Benchmark 8
439621
Galaxy S20 +18%
518148
Таблица смартфонов в AnTuTu (#64 и #26)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI 2,5
|Размер системы из коробки
|19 ГБ
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|27 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (30% за 20 минут)
|Да (100% за 75 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9T Pro +16%
13:33 ч.
11:53 ч.
Время просмотра видео
Mi 9T Pro +69%
20:33 ч.
12:01 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9T Pro +134%
33:23 ч.
14:20 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 1.1x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|124°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 13 MP)
|3 (12 МП + 64 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 9T Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|2592 x 3872
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|18 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
108
Качества видео
89
Итоговая оценка камеры
102
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|20
|22
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
72.3 дБ
Музыка
75.4 дБ
Звонок
84 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.3 Вт/кг
|0.28 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.51 Вт/кг
|1.52 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Черный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 более удачной покупкой.
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