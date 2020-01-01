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Xiaomi Mi 9T Pro против Mi 10T

Ксиаоми Ми 9Т Про
Xiaomi Mi 9T Pro
VS
Ксиаоми Ми 10Т
Xiaomi Mi 10T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Mi 9T Pro с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Весит на 25 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9T Pro
vs
Mi 10T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED LTPS LCD
Размер 6.39 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 85.2%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 142.2% 97.4%
ШИМ (PWM) 223 Гц 2381 Гц
Время отклика 6.5 мс 39.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1279:1
Максимальная яркость
Mi 9T Pro +3%
644 нит
Mi 10T
627 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.7 мм 165.1 мм
Ширина 74.3 мм 76.4 мм
Толщина 8.8 мм 9.3 мм
Вес 191 грамм 216 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий ледник, Черный карбон, Красное пламя, Белый жемчуг Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9T Pro +1%
86.1%
Mi 10T
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9Т Про и Ксиаоми Ми 10Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 650
Частота GPU 585 МГц 587 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9T Pro
650
Mi 10T +43%
927
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9T Pro
2646
Mi 10T +27%
3349
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9T Pro
441337
Mi 10T +36%
599034

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 19 ГБ 19.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (30% за 20 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9T Pro
13:33 ч.
Mi 10T
н/д
Время просмотра видео
Mi 9T Pro
20:33 ч.
Mi 10T
н/д
Время разговора (3G)
Mi 9T Pro
33:23 ч.
Mi 10T
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9T Pro vs Xiaomi Mi 10T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6920
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 9T Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 5963 x 3354
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 9T Pro
108
Mi 10T
н/д
Качество видео
Mi 9T Pro
89
Mi 10T
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 9T Pro
102
Mi 10T
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 22

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9T Pro
88 дБ
Mi 10T +4%
91.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2019 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.3 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Черный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3.5 мм
- Антибактериальная защитная пленка
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10T более удачной покупкой.

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