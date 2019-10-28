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Xiaomi Mi 9T Pro против Mi 9

Ксиаоми Ми 9Т Про
Xiaomi Mi 9T Pro
VS
Ксиаоми Ми 9
Xiaomi Mi 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Mi 9T Pro с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T Pro
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
  • На 13% лучшая автономность (103 vs 91 часов)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Весит на 18 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 9T Pro
72
Mi 9
71
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 9T Pro
81
Mi 9
80
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 9T Pro
81
Mi 9
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 9T Pro
76
Mi 9
77
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 9T Pro
81
Mi 9
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 9T Pro
76
Mi 9
75

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9T Pro и Xiaomi Mi 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 85.2%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 9T Pro +3%
644 нит
Mi 9
627 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.7 мм 157.5 мм
Ширина 74.3 мм 74.6 мм
Толщина 8.8 мм 7.6 мм
Вес 191 грамм 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий ледник, Черный карбон, Красное пламя, Белый жемчуг Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9T Pro +1%
86.1%
Mi 9
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9Т Про и Ксиаоми Ми 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 640
Частота GPU 585 МГц 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9T Pro +5%
650
Mi 9
619
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9T Pro +10%
2668
Mi 9
2420
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9T Pro +2%
439621
Mi 9
431954

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12.0.1
Размер системы из коробки 19 ГБ 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (30% за 20 минут) Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9T Pro +32%
13:33 ч.
Mi 9
10:09 ч.
Время просмотра видео
Mi 9T Pro +7%
20:33 ч.
Mi 9
19:02 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9T Pro +42%
33:23 ч.
Mi 9
23:32 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9T Pro vs Xiaomi Mi 9
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124° 117°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 13 MP) 3 (48 МП + 12 MP + 16 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 9T Pro от DxOMark Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 5184 x 3880
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 18 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 9T Pro
108
Mi 9 +4%
112
Качества видео
Mi 9T Pro
89
Mi 9 +11%
99
Итоговая оценка камеры
Mi 9T Pro
102
Mi 9 +5%
107

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 20

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi 9T Pro +3%
72.3 дБ
Mi 9
70 дБ
Музыка
Mi 9T Pro +2%
75.4 дБ
Mi 9
74 дБ
Звонок
Mi 9T Pro +4%
84 дБ
Mi 9
81 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.3 Вт/кг 1.389 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Черный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Mi 9T Pro. У него лучшие батарея и звук.

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Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Василий 28 октября 2019 23:09
Что за чушь в сравнениях? если вы сравниваете 64гб Про версии, то на обычную тоже 64 рассматривайте а не ставте + за 128гб памяти обычной версии. Про имеет и 128 и 256 и 512. Давайте сразу 512гб рассмотрим прошки и два плюса ей поставим, а? ваша логика! Обе версии не поддерживают беспроводную зарядку! что за чушь пишите, мол в обычной есть такая функция. Дальше бред даже не смотрел...хватило глянуть только ахинеи про автономность (алё, у 855 снапа меньше нанометров, он по тестам меньше жрет энергии) и по фото видео, которое у обычной версии якобы лучше! Фото одинаковые + у прохи честные сонивские 48 мп, т.к. там камера новее. Так же прошка позволяет снимать 4к в 60fps в отличии от обычной 9Т и у нее есть возможность функции, которая похожа на оптическую стабилизацию (у обоих версиях её нету). Так что проха на голову а то и на две выше обычной версии. Автор дилетант и статья явно ангажирована. Наглый обман.
0 Ответить
Root 28 октября 2019 23:31
1. По поводу памяти, согласен, скоро исправим этот косяк. В целом мы сравниваем минимальные комплектации, но видимо на момент сравнения не было версии mi 9 на 64 ГБ. 2. Mi 9 имеет быструю беспроводную зарядку, это даже на официальном сайте указано - https://www.mi.com/ru/mi9/ 3. Тесты автономности были проедены ресурсом gsmarena. Мы пока в бета версии и нету ссылок. Они тестируют смартфоны в одинаковых условиях, и получили такие результаты. Вообще судя по вашему комментарию вы сравниваете Mi 9t vs Mi 9t Pro. На этой странице находится сравнение Mi 9 с Mi 9t Pro. Прежде чем писать "разоблачения" о дилетанстве или ангажированности научитесь видеть дальше своего носа, а то выглядите нелепо.
+54 Ответить
Александр 29 ноября 2019 10:38
Root, Здравствуйте. А вы какую предлагали бы? Mi9 или Mi9t Pro
+96 Ответить
Root 29 ноября 2019 10:47
Александр , Для меня важна автономность, поэтому Mi 9T Pro
+6 Ответить
Иман 04 декабря 2019 18:12
Root, Какая из них лучше ловит сети 3G и LTE, может есть разница в антенах?? И ещё, Ми 9т ПРО имеет систему охлаждения?
+40 Ответить
Александр 09 декабря 2019 20:27
Сравнение с mi9 а не mi9t
+1 Ответить
Роман 25 декабря 2019 13:52
Сравнивали с ми9 а не с ми9т
+4 Ответить
Витя 02 июля 2020 17:08
Вася, раззуй глаза. Тут сравнивают ми9 и ми9т про, а не ми9т и ми9т про. Ты всегда такой тупой?
0 Ответить
Асхат 30 октября 2019 09:22
В ми 9 вы написали про наличие 4-х осевой оптической стабилизации. По моему этого нет.
+9 Ответить
Виктор 25 ноября 2019 03:48
Я не профи. Но обзор клёвый. Особенно вначале - из нескольких фраз понимаешь суть.
+3 Ответить
Рузалия 07 декабря 2019 03:10
Если в смартфоне ми 9т про функция записи разговора. У ми 9 есть. Эта функция для меня важна.
+14 Ответить
Александр 26 декабря 2019 19:09
Нет, в про версии Гугл звонилка и к сожалению родной миуишной записи звонков нет. И это дилемма для меня тоже.
+5 Ответить
Майк 22 сентября 2020 21:28
Александр, Есть запись с гугл звонилкой
0 Ответить
Sham 20 января 2020 23:12
Какой лучше купить для игр ?
+10 Ответить
Root 21 января 2020 12:53
Оба используют Snapdragon 855, поэтому разницы особой не будет.
+3 Ответить
Co3gATeJlb 07 мая 2020 11:33
По логике комфортнее будет с ми 9 т про, так как автономность у него выше гораздо, он может около 9 часов в играх без подзарядки быть. В других аспекта разницы нет)
+1 Ответить
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