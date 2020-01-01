Главная > Сравнение смартфонов > Mi 9T vs iPhone X – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 9T против Apple iPhone X

Ксиаоми Ми 9Т
Xiaomi Mi 9T
VS
Эпл Айфон X
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Mi 9T с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T
  • Комплектуется на 1284 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2716 мАч
  • На 0.59" большая диагональ экрана
  • На 35% лучшая автономность (100 vs 74 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса по стандарту IP67
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 14% выше плотность пикселей (458 vs 403 PPI)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 72% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (937 и 546 баллов)
  • Весит на 17 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 9T
72
iPhone X
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 9T
54
iPhone X
70
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 9T
78
iPhone X
63
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 9T
73
iPhone X
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 9T
77
iPhone X
66
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 9T
68
iPhone X
68

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9T и Apple iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.39 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 82.9%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 9T
653 нит
iPhone X +6%
690 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.7 мм 143.6 мм
Ширина 74.3 мм 70.9 мм
Толщина 8.8 мм 7.7 мм
Вес 191 грамм 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Голубой ледник, Черный карбон, Красное пламя Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9T +4%
86.1%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9Т и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 Apple A11 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470) 2 ядра по 2.39 ГГц (Monsoon), 4 ядра по 1.42 ГГц (Mistral)
CPU ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2390 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 618 Apple GPU
GPU-ядер - 3
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9T
546
iPhone X +72%
937
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9T
1643
iPhone X +47%
2420
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9T
255045
iPhone X +24%
317072

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 11.3 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9T +25%
11:53 ч.
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
Mi 9T +42%
17:19 ч.
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9T +74%
33:20 ч.
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9T vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 13 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3472 x 2063
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 9T
н/д
iPhone X
101
Качества видео
Mi 9T
н/д
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
Mi 9T
н/д
iPhone X
97

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 16

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 9T +5%
71.6 дБ
iPhone X
68 дБ
Музыка
Mi 9T +2%
75.6 дБ
iPhone X
74 дБ
Звонок
Mi 9T +8%
81.8 дБ
iPhone X
76 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.34 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея, камера и коммуникации - выбирайте Xiaomi Mi 9T, а если производительность, программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone X.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
11 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 11

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях