Главная > Сравнение смартфонов > Mi 9T vs Mate 10 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 9T против Huawei Mate 10

Ксиаоми Ми 9Т
VS
Хуавей Мейт 10
Xiaomi Mi 9T
Huawei Mate 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Mi 9T с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 5.9-дюймового Huawei Mate 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 15% лучшая автономность (100 vs 87 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.49" большая диагональ экрана
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Mate 10
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 24% выше плотность пикселей (498 vs 403 PPI)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 9T
70
Mate 10
63
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 9T
55
Mate 10
50
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 9T
75
Mate 10
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 9T
67
Mate 10
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 9T
75
Mate 10
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 9T
66
Mate 10
60

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9T
vs
Mate 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 5.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 498 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 82.22%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% -
ШИМ (PWM) 245 Гц Не обнаружено
Время отклика 3.6 мс 37.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2514:1
Максимальная яркость
Mi 9T +2%
636 нит
Mate 10
625 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.7 мм 150.5 мм
Ширина 74.3 мм 77.8 мм
Толщина 8.8 мм 8.2 мм
Вес 191 грамм 186 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Голубой ледник, Черный карбон, Красное пламя Коричневый, Черный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9T +5%
86.1%
Mate 10
82.22%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9Т и Хуавей Мейт 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 618 Mali G72 MP12
Частота GPU 500 МГц 850 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9T
541
Mate 10
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9T
1632
Mate 10
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Mi 9T +1%
212303
Mate 10
210455
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9T +10%
254715
Mate 10
231148
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10
Размер системы из коробки 11.3 ГБ 12.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да, SuperCharge (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9T
11:53 ч.
Mate 10 +6%
12:17 ч.
Время просмотра видео
Mi 9T +68%
17:19 ч.
Mate 10
10:21 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9T +36%
33:20 ч.
Mate 10
24:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9T vs Huawei Mate 10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 124° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП) 2 (12 МП + 20 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Монохромный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9T +7%
89 дБ
Mate 10
83.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года Октябрь 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.34 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 9T более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
3 (100%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Mi 9T и Mi 9T Pro
2. Mi 9T и Redmi Note 8T
3. Mi 9T и Mi 10 Pro
4. Mi 9T и Mi 9
5. Mi 9T и Honor 9X
6. Mate 10 и P30 Lite
7. Mate 10 и Nova 5T
8. Mate 10 и Huawei P20
9. Mate 10 и Mate 20 Lite
10. Mate 10 и Mate 20

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях