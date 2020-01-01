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Xiaomi Mi 9T против Huawei P20 Pro

Ксиаоми Ми 9Т
Xiaomi Mi 9T
VS
Хуавей П20 Про
Huawei P20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Mi 9T с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.1-дюймового Huawei P20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T
  • На 12% лучшая автономность (100 vs 89 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (653 против 589 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (546 и 352 баллов)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei P20 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP67
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 9T
72
P20 Pro
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 9T
55
P20 Pro
49
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 9T
78
P20 Pro
72
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 9T
73
P20 Pro
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 9T
77
P20 Pro
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 9T
69
P20 Pro
66

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9T и Huawei P20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.39 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2240 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 408 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 82%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 9T +11%
653 нит
P20 Pro
589 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.7 мм 155 мм
Ширина 74.3 мм 73 мм
Толщина 8.8 мм 7.8 мм
Вес 191 грамм 180 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Голубой ледник, Черный карбон, Красное пламя Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9T +5%
86.1%
P20 Pro
82%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9Т и Хуавей П20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 HiSilicon Kirin 970
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G72 MP12
GPU-ядер - 12
Частота GPU - 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9T +55%
546
P20 Pro
352
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9T +18%
1643
P20 Pro
1395
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9T
255045
P20 Pro +4%
264143

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10
Размер системы из коробки 11.3 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9T
11:53 ч.
P20 Pro +24%
14:30 ч.
Время просмотра видео
Mi 9T +31%
17:19 ч.
P20 Pro
13:14 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9T +61%
33:20 ч.
P20 Pro
20:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9T vs Huawei P20 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 7360 x 4912
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 124° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 13 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 20 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Монохромный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3880 5632 x 4224
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 9T
н/д
P20 Pro
114
Качества видео
Mi 9T
н/д
P20 Pro
98
Итоговая оценка камеры
Mi 9T
н/д
P20 Pro
109

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi 9T +1%
71.6 дБ
P20 Pro
71 дБ
Музыка
Mi 9T +10%
75.6 дБ
P20 Pro
69 дБ
Звонок
Mi 9T
81.8 дБ
P20 Pro +11%
91 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года Март 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.34 Вт/кг 0.73 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг 1.22 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и батарея - выбирайте Xiaomi Mi 9T, а если корпус и звук – то Huawei P20 Pro.

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