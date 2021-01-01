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Xiaomi Mi 9T против Oppo A31

Ксиаоми Ми 9Т
VS
Оппо А31
Xiaomi Mi 9T
Oppo A31

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Mi 9T с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.5-дюймового Oppo A31, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T
  • Показывает в 25.4 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% выше плотность пикселей (403 vs 270 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (636 против 474 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 730
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Oppo A31
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Смартфон на 11 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 9T
69
Oppo A31
56
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 9T
54
Oppo A31
24
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 9T
74
Oppo A31
63
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 9T
67
Oppo A31
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 9T
75
Oppo A31
65
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 9T
65
Oppo A31
50

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9T
vs
Oppo A31

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 89%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% -
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 3.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 9T +34%
636 нит
Oppo A31
474 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 156.7 мм 163.9 мм
Ширина 74.3 мм 75.5 мм
Толщина 8.8 мм 8.3 мм
Вес 191 грамм 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Голубой ледник, Черный карбон, Красное пламя Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9T
86.1%
Oppo A31 +3%
89%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9Т и Оппо А31 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 500 МГц 680 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9T +216%
541
Oppo A31
171
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9T +65%
1632
Oppo A31
990
AnTuTu Benchmark 7
Mi 9T +149%
212303
Oppo A31
85301
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9T +2440%
254715
Oppo A31
10028
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 6.1
Размер системы из коробки 11.3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4230 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9T
11:53 ч.
Oppo A31
н/д
Время просмотра видео
Mi 9T
17:19 ч.
Oppo A31
н/д
Время разговора (3G)
Mi 9T
33:20 ч.
Oppo A31
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9T vs Oppo A31
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Нет
Угол широкоугольного объектива 124° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП) 3 (12 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9T
89 дБ
Oppo A31
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Май 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.34 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель MicroUSB
- Зарядное устройство
- Инструмент для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 9T более удачной покупкой.

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