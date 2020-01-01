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Xiaomi Mi 9T против Oppo Reno 3

Ксиаоми Ми 9Т
Xiaomi Mi 9T
VS
Оппо Рено 3
Oppo Reno 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Mi 9T с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.4-дюймового Oppo Reno 3, который имеет процессор MediaTek Helio P90 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (653 против 500 нит)
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (546 и 411 баллов)
Причины выбрать Oppo Reno 3
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Весит на 21 грамм меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 9T
72
Reno 3
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 9T
56
Reno 3
59
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 9T
80
Reno 3
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 9T
73
Reno 3
83
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 9T
77
Reno 3
93
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 9T
69
Reno 3
74

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9T и Oppo Reno 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 83%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 9T +31%
653 нит
Reno 3
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.7 мм 160.2 мм
Ширина 74.3 мм 73.3 мм
Толщина 8.8 мм 7.9 мм
Вес 191 грамм 170 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Голубой ледник, Черный карбон, Красное пламя Черный, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9T +4%
86.1%
Reno 3
83%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9Т и Оппо Рено 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 MediaTek Helio P90
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A77), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G77 MC7
GPU-ядер - 7
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9T +33%
546
Reno 3
411
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9T +7%
1643
Reno 3
1539
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9T
255045
Reno 3 +33%
340158

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 7
Размер системы из коробки 11.3 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4025 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да, VOOC Flash Charge 4.0 (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9T
11:53 ч.
Reno 3
н/д
Время просмотра видео
Mi 9T
17:19 ч.
Reno 3
н/д
Время разговора (3G)
Mi 9T
33:20 ч.
Reno 3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9T vs Oppo Reno 3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 124° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 13 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 44 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3880 7680 x 5760
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 24

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi 9T
71.6 дБ
Reno 3
н/д
Музыка
Mi 9T
75.6 дБ
Reno 3
н/д
Звонок
Mi 9T
81.8 дБ
Reno 3
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.34 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг 0.716 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Гарнитура

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и коммуникации - выбирайте Oppo Reno 3, а если программное обеспечение и звук – то Xiaomi Mi 9T.

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