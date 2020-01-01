Xiaomi Mi 9T против Oppo Reno 4 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Mi 9T с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.5-дюймового Oppo Reno 4 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
Причины выбрать Oppo Reno 4 Pro
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 31% выше максимальная яркость экрана (846 против 646 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Стерео динамики
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Весит на 30 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
71
85
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
54
58
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
73
Цена/Качество
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ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.39 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.1%
|88.3%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|95.1%
|-
|ШИМ (PWM)
|245 Гц
|-
|Время отклика
|3.6 мс
|-
|Контрастность
|~ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|156.7 мм
|160.2 мм
|Ширина
|74.3 мм
|73.2 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.7 мм
|Вес
|191 грамм
|161 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Голубой ледник, Черный карбон, Красное пламя
|Синий, Черный, Розовый, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2300 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 618
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
543
Reno 4 Pro +4%
565
Geekbench 5 (многоядерный)
1658
Reno 4 Pro +6%
1752
AnTuTu Benchmark 8
256029
Reno 4 Pro +3%
263754
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark 8 (#182 и #167)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|ColorOS 7.2
|Размер системы из коробки
|11.3 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|0:36 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9T +2%
11:53 ч.
11:30 ч.
Время просмотра видео
17:19 ч.
Reno 4 Pro +8%
18:48 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9T +21%
33:20 ч.
27:38 ч.
Рейтинг смартфонов по автономной работе (#75 и #97)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|124°
|119°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 13 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX708 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.43", Sony IMX708 (Exmor-RS CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|18 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 120 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|12
|20
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.34 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.51 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, коммуникации и звук - выбирайте Oppo Reno 4 Pro, а если программное обеспечение – то Xiaomi Mi 9T.
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