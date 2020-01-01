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Xiaomi Mi 9T против Oppo Reno 4 Pro

Ксиаоми Ми 9Т
Xiaomi Mi 9T
VS
Оппо Рено 4 Про
Oppo Reno 4 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Mi 9T с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.5-дюймового Oppo Reno 4 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
Причины выбрать Oppo Reno 4 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (846 против 646 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Весит на 30 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Mi 9T
vs
Reno 4 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 88.3%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% -
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 3.6 мс -
Контрастность ~ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 9T
646 нит
Reno 4 Pro +31%
846 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.7 мм 160.2 мм
Ширина 74.3 мм 73.2 мм
Толщина 8.8 мм 7.7 мм
Вес 191 грамм 161 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Голубой ледник, Черный карбон, Красное пламя Синий, Черный, Розовый, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9T
86.1%
Reno 4 Pro +3%
88.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9Т и Оппо Рено 4 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 Qualcomm Snapdragon 720G
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470) 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 618
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9T
543
Reno 4 Pro +4%
565
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9T
1658
Reno 4 Pro +6%
1752
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9T
256029
Reno 4 Pro +3%
263754

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки 11.3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 0:36 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9T +2%
11:53 ч.
Reno 4 Pro
11:30 ч.
Время просмотра видео
Mi 9T
17:19 ч.
Reno 4 Pro +8%
18:48 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9T +21%
33:20 ч.
Reno 4 Pro
27:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9T vs Oppo Reno 4 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 124° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX708 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.43", Sony IMX708 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3880 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 20

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9T
89 дБ
Reno 4 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.34 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, коммуникации и звук - выбирайте Oppo Reno 4 Pro, а если программное обеспечение – то Xiaomi Mi 9T.

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