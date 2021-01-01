Главная > Сравнение смартфонов > Mi 9T vs Galaxy A42 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 9T против Samsung Galaxy A42

Ксиаоми Ми 9Т
VS
Самсунг Галакси А42 5G
Xiaomi Mi 9T
Samsung Galaxy A42

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Mi 9T с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A42, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750 5G и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T
  • На 52% выше плотность пикселей (403 vs 266 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (635 против 563 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Samsung Galaxy A42
  • На 44% лучшая автономность (144 vs 100 часов)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 638 и 538 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9T
vs
Galaxy A42

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 266 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 84.3%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% 97.7%
ШИМ (PWM) 245 Гц 242 Гц
Время отклика 3.6 мс 9.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 9T +13%
635 нит
Galaxy A42
563 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.7 мм 164.4 мм
Ширина 74.3 мм 75.9 мм
Толщина 8.8 мм 8.6 мм
Вес 191 грамм 193 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Голубой ледник, Черный карбон, Красное пламя Белый, Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9T +2%
86.1%
Galaxy A42
84.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9Т и Самсунг Галакси А42 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 Qualcomm Snapdragon 750 5G
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 619
Частота GPU 500 МГц 825 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9T
538
Galaxy A42 +19%
638
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9T
1637
Galaxy A42 +16%
1906
AnTuTu Benchmark 7
Mi 9T
210922
Galaxy A42
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9T
258908
Galaxy A42 +24%
320201
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 3.1
Размер системы из коробки 11.3 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 2:01 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9T
11:53 ч.
Galaxy A42 +66%
19:12 ч.
Время просмотра видео
Mi 9T
17:19 ч.
Galaxy A42 +40%
24:11 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9T
33:20 ч.
Galaxy A42 +24%
41:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9T vs Samsung Galaxy A42
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 124° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 5184 x 3880
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9T +7%
89 дБ
Galaxy A42
82.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.34 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте Samsung Galaxy A42, а если дисплей – то Xiaomi Mi 9T.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi 9 Lite или Xiaomi Mi 9T
2. Samsung Galaxy A51 или Xiaomi Mi 9T
3. Xiaomi Redmi Note 9S или Xiaomi Mi 9T
4. Huawei Honor 20 или Xiaomi Mi 9T
5. Huawei Nova 5T или Xiaomi Mi 9T
6. Samsung Galaxy M51 или Samsung Galaxy A42
7. Samsung Galaxy A41 или Samsung Galaxy A42
8. Samsung Galaxy A52 или Samsung Galaxy A42
9. Google Pixel 4a или Samsung Galaxy A42
10. Samsung Galaxy A52s 5G или Samsung Galaxy A42

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры