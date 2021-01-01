Xiaomi Mi 9T против Samsung Galaxy Note 10 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Mi 9T с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy Note 10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9825 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает на 72% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
- На 7% лучшая автономность (107 vs 100 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 15 Вт
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- На 0.41" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
- Стерео динамики
- На 24% выше максимальная яркость экрана (789 против 636 нит)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
54
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
67
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.39 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1440 x 3040 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|495 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|86.1%
|92.39%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|95.1%
|95.4%
|ШИМ (PWM)
|245 Гц
|250 Гц
|Время отклика
|3.6 мс
|3.6 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|156.7 мм
|162.3 мм
|Ширина
|74.3 мм
|77.2 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.9 мм
|Вес
|191 грамм
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Голубой ледник, Черный карбон, Красное пламя
|Аура, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730
|Samsung Exynos 9 Octa 9825
|Макс. частота
|2200 МГц
|2730 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Mali G76 MP12
|Частота GPU
|500 МГц
|770 МГц
|FLOPS
|~386 Гфлопс
|~943 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1000 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
541
Galaxy Note 10 Plus +32%
712
Geekbench 5 (многоядерный)
1632
Galaxy Note 10 Plus +57%
2565
AnTuTu Benchmark 7
212303
Galaxy Note 10 Plus +62%
343037
AnTuTu Benchmark 8
254715
Galaxy Note 10 Plus +72%
438211
Рейтинг AnTuTu Benchmark (#281 и #118)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI 3.1
|Размер системы из коробки
|11.3 ГБ
|31.6 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi/PMA (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:05 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:53 ч.
12:07 ч.
Время просмотра видео
17:19 ч.
18:50 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9T +3%
33:20 ч.
32:32 ч.
Рейтинг самых автономных смартфонов (#118 и #94)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|124°
|123°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 13 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 16 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|3648 x 2736
|Апертура
|f/2.2
|f/1.6
|Фокусное расстояние
|18 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/2.65"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.34 Вт/кг
|0.19 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.51 Вт/кг
|1.4 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 10 Plus более удачной покупкой.
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