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Xiaomi Mi 9T против Samsung Galaxy Note 8

Ксиаоми Ми 9Т
VS
Самсунг Галакси Ноте 8
Xiaomi Mi 9T
Samsung Galaxy Note 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 мая 2019 года Xiaomi Mi 9T с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.3-дюймового Samsung Galaxy Note 8, который имеет процессор Exynos 9 Octa 8895 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
  • На 12% лучшая автономность (100 vs 89 часов)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 730
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 8
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 30% выше плотность пикселей (522 vs 403 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 10 Вт
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9T
vs
Galaxy Note 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 522 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 83.14%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% -
ШИМ (PWM) 245 Гц 257 Гц
Время отклика 3.6 мс 4.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 9T
636 нит
Galaxy Note 8
638 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.7 мм 162.5 мм
Ширина 74.3 мм 74.8 мм
Толщина 8.8 мм 8.6 мм
Вес 191 грамм 195 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Голубой ледник, Черный карбон, Красное пламя Синий, Черный, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9T +4%
86.1%
Galaxy Note 8
83.14%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9Т и Самсунг Галакси Ноте 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 Samsung Exynos 9 Octa 8895
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G71 MP20
Частота GPU 500 МГц 546 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс ~349 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1794 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9T
541
Galaxy Note 8
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9T
1632
Galaxy Note 8
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Mi 9T +25%
212303
Galaxy Note 8
169920
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9T
254715
Galaxy Note 8 +1%
256826
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 One UI
Размер системы из коробки 11.3 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9T +13%
11:53 ч.
Galaxy Note 8
10:20 ч.
Время просмотра видео
Mi 9T +20%
17:19 ч.
Galaxy Note 8
14:34 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9T +50%
33:20 ч.
Galaxy Note 8
22:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9T vs Samsung Galaxy Note 8
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 124° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy Note 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/1.7
Фокусное расстояние 18 мм 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 9T
н/д
Galaxy Note 8
100
Качество видео
Mi 9T
н/д
Galaxy Note 8
84
Итоговая оценка камеры
Mi 9T
н/д
Galaxy Note 8
94

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9T +2%
89 дБ
Galaxy Note 8
86.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года Август 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.34 Вт/кг 0.173 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5
- Коннектор USB To Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Перо S Pen
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, автономность и камера - выбирайте Xiaomi Mi 9T, а если коммуникации, корпус и звук – то Samsung Galaxy Note 8.

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