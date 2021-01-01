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Xiaomi Mi A1 против Meizu MX6

Ксиаоми Ми А1
VS
Мейзу MX6
Xiaomi Mi A1
Meizu MX6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2017 года Xiaomi Mi A1 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5.5-дюймового Meizu MX6, который имеет процессор MediaTek MT6797 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
  • На 28% лучшая автономность (87 vs 68 часов)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
  • Более новая ОС: Android 9 против 6
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 625
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Meizu MX6
  • Быстрая зарядка мощностью 24 Ватт
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (603 против 548 нит)
  • Процессор имеет на 2 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi A1
vs
Meizu MX6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 71.02% 72.43%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 40.2 мс -
Контрастность 1359:1 -
Максимальная яркость
Mi A1
548 нит
Meizu MX6 +10%
603 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 155.4 мм 153.6 мм
Ширина 75.8 мм 75.2 мм
Толщина 7.3 мм 7.2 мм
Вес 165 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Золотой, Розовое золото Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi A1
71.02%
Meizu MX6 +2%
72.43%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А1 и Мейзу MX6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 MediaTek MT6797
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 10 (2 + 4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.85 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A72
Размер транзистора 14 нанометров 20 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-T880 MP4
Частота GPU 650 МГц 780 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~122 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 800 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Mi A1
866
Meizu MX6 +83%
1588
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Mi A1 +40%
4200
Meizu MX6
2990
AnTuTu Benchmark 7
Mi A1
68326
Meizu MX6 +33%
90634
AnTuTu Benchmark 8
Mi A1
98333
Meizu MX6
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0) Android 6.0
Оболочка UI Android One Flyme UI
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3080 мАч 3060 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, mCharge (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A1 +42%
13:20 ч.
Meizu MX6
9:27 ч.
Время просмотра видео
Mi A1 +21%
11:00 ч.
Meizu MX6
9:07 ч.
Время разговора (3G)
Mi A1 +17%
20:11 ч.
Meizu MX6
17:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A1 vs Meizu MX6
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (480p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1920
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 35.96 мм 27.53 мм
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi A1 +20%
86.2 дБ
Meizu MX6
72 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2017 года Июль 2016 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.75 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.76 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A1 более удачной покупкой.

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