Xiaomi Mi A1 против Meizu Pro 6 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2017 года Xiaomi Mi A1 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5.7-дюймового Meizu Pro 6 Plus, который имеет процессор Exynos 8 Octa 8890 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Более современная версия Bluetooth (v4.2)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
- Более новая ОС: Android 9 против 6
- На 24% выше максимальная яркость экрана (548 против 442 нит)
- Смартфон на 9 месяцев новее
Причины выбрать Meizu Pro 6 Plus
- На 28% выше плотность пикселей (515 vs 401 PPI)
- На 10% лучшая автономность (96 vs 87 часов)
- Быстрая зарядка мощностью 24 Ватт
- Стабилизация изображения
- Использует более быструю память LPDDR4 1794 МГц
- Комплектуется на 320 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3080 мАч
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против eMMC 5.1
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
54
63
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
28
40
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
57
66
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
45
46
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
65
69
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
47
51
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|5.5 дюймов
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|515 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|71.02%
|74.71%
|Цветовой охват sRGB
|98%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Время отклика
|40.2 мс
|-
|Контрастность
|1359:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|155.4 мм
|155.6 мм
|Ширина
|75.8 мм
|77.3 мм
|Толщина
|7.3 мм
|7.3 мм
|Вес
|165 граммов
|158 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 625
|Samsung Exynos 8 Octa 8890
|Макс. частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Mali-T880 MP12
|Частота GPU
|650 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~124 Гфлопс
|~249 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|1794 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
866
Pro 6 Plus +67%
1447
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Mi A1 +2%
4200
4100
AnTuTu Benchmark 7
68326
Pro 6 Plus +63%
111384
AnTuTu Benchmark 8
98333
н/д
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 6
|Оболочка UI
|Android One
|Flyme 7.3
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3080 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, mCharge (55% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:25 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:20 ч.
Pro 6 Plus +18%
15:51 ч.
Время просмотра видео
11:00 ч.
Pro 6 Plus +31%
14:42 ч.
Время разговора (3G)
Mi A1 +25%
20:11 ч.
16:06 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|35.96 мм
|-
|Размер пикселя
|-
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.1
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|6
|9
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Ноябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Декабрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.75 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.76 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu Pro 6 Plus более удачной покупкой.
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