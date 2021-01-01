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Xiaomi Mi A1 против Meizu Pro 6 Plus

Ксиаоми Ми А1
VS
Мейзу Про 6 Плюс
Xiaomi Mi A1
Meizu Pro 6 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2017 года Xiaomi Mi A1 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5.7-дюймового Meizu Pro 6 Plus, который имеет процессор Exynos 8 Octa 8890 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
  • Более новая ОС: Android 9 против 6
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (548 против 442 нит)
  • Смартфон на 9 месяцев новее
Причины выбрать Meizu Pro 6 Plus
  • На 28% выше плотность пикселей (515 vs 401 PPI)
  • На 10% лучшая автономность (96 vs 87 часов)
  • Быстрая зарядка мощностью 24 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR4 1794 МГц
  • Комплектуется на 320 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3080 мАч
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против eMMC 5.1
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi A1
vs
Pro 6 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 71.02% 74.71%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 40.2 мс -
Контрастность 1359:1 -
Максимальная яркость
Mi A1 +24%
548 нит
Pro 6 Plus
442 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 155.4 мм 155.6 мм
Ширина 75.8 мм 77.3 мм
Толщина 7.3 мм 7.3 мм
Вес 165 граммов 158 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Золотой, Розовое золото Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi A1
71.02%
Pro 6 Plus +5%
74.71%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А1 и Мейзу Про 6 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Samsung Exynos 8 Octa 8890
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-T880 MP12
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~249 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1794 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Mi A1
866
Pro 6 Plus +67%
1447
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Mi A1 +2%
4200
Pro 6 Plus
4100
AnTuTu Benchmark 7
Mi A1
68326
Pro 6 Plus +63%
111384
AnTuTu Benchmark 8
Mi A1
98333
Pro 6 Plus
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0) Android 6
Оболочка UI Android One Flyme 7.3
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3080 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, mCharge (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A1
13:20 ч.
Pro 6 Plus +18%
15:51 ч.
Время просмотра видео
Mi A1
11:00 ч.
Pro 6 Plus +31%
14:42 ч.
Время разговора (3G)
Mi A1 +25%
20:11 ч.
Pro 6 Plus
16:06 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A1 vs Meizu Pro 6 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1920
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 35.96 мм -
Размер пикселя - 1.4 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 9
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi A1 +23%
86.2 дБ
Pro 6 Plus
70 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года Ноябрь 2016 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Декабрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.75 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.76 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu Pro 6 Plus более удачной покупкой.

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