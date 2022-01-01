Главная > Сравнение смартфонов > Mi A1 vs Nokia C2 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi A1 против Nokia C2

Ксиаоми Ми А1
VS
Нокиа С2
Xiaomi Mi A1
Nokia C2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2017 года Xiaomi Mi A1 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5.7-дюймового Nokia C2, который имеет процессор Spreadtrum SC9832E и вышел на 31 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • На 42% выше плотность пикселей (401 vs 282 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 1 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia C2
  • Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi A1
55
Nokia C2
51
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi A1
21
Nokia C2
26
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi A1
53
Nokia C2
49
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi A1
45
Nokia C2
37
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi A1
64
Nokia C2
49
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi A1
44
Nokia C2
42

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi A1
vs
Nokia C2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит -
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 71.02% 71.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 40.2 мс -
Контрастность 1359:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Mi A1
474 нит
Nokia C2
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 155.4 мм 154.8 мм
Ширина 75.8 мм 75.6 мм
Толщина 7.3 мм 8.9 мм
Вес 165 граммов 161 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Золотой, Розовое золото Черный, Бирюзовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mi A1
71.02%
Nokia C2 +1%
71.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А1 и Нокиа С2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Spreadtrum SC9832E
Макс. частота 2000 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 8 (8) -
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 14 нанометров -
Графика Adreno 506 -
Частота GPU 650 МГц -
FLOPS ~124 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 64 ГБ
AnTuTu Benchmark 9
Mi A1
114228
Nokia C2
н/д
CPU 41253 -
GPU 12372 -
Memory 30571 -
UX 30687 -
Total score 114228 -
3DMark Wild Life Performance
Mi A1
170
Nokia C2
н/д
PCMark 3.0 score 5464 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0
Оболочка UI Android One Android Go
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3080 мАч 2800 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:05 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:01 ч. -
Просмотр видео 08:48 ч. -
Игры 04:42 ч. -
Режим ожидания 70 ч. -
Общая автономность
Mi A1
22:56 ч.
Nokia C2
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A1 vs Nokia C2
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 2592 x 1944
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 1 (5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2048 x 1536
Апертура f/2 f/2.4
Фокусное расстояние 35.96 мм -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi A1
86.2 дБ
Nokia C2
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2017 года Март 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.75 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.76 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность, камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Mi A1, а если производительность – то Nokia C2.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi A1 и Xiaomi Mi A2 Lite

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры