Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2017 года Xiaomi Mi A1 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.41-дюймового OnePlus 7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.