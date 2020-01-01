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Xiaomi Mi A1 против OnePlus 7

Ксиаоми Ми А1
Xiaomi Mi A1
VS
Ванплас 7
OnePlus 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2017 года Xiaomi Mi A1 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.41-дюймового OnePlus 7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
  • Весит на 17 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus 7
  • Показывает в 4.4 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.91" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 14.48% выше полезная площадь экрана
  • На 17% лучшая автономность (102 vs 87 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Комплектуется на 620 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 3080 мАч
  • Более энергоэффективный CPU
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A1 и OnePlus 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 6.41 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 71.02% 85.5%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi A1
557 нит
OnePlus 7 +15%
643 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 155.4 мм 157.7 мм
Ширина 75.8 мм 74.8 мм
Толщина 7.3 мм 8.2 мм
Вес 165 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Золотой, Розовое золото Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi A1
71.02%
OnePlus 7 +20%
85.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А1 и Ванплас 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 8 ядер с частотой 2 ГГц (Cortex-A53) 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 640
Частота GPU 650 МГц 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A1
н/д
OnePlus 7
729
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A1
н/д
OnePlus 7
2699
AnTuTu Benchmark 8
Mi A1
103634
OnePlus 7 +341%
457163

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One OxygenOS 10.0.5
Размер системы из коробки 12 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3080 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Warp Charge (48% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A1
13:20 ч.
OnePlus 7 +2%
13:45 ч.
Время просмотра видео
Mi A1
11:00 ч.
OnePlus 7 +78%
19:54 ч.
Время разговора (3G)
Mi A1
20:11 ч.
OnePlus 7 +24%
25:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A1 vs OnePlus 7
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический
Вспышка Dual LED -
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 2 (48 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4608 x 3456
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 35.96 мм 25 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 6 16

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi A1 +9%
74 дБ
OnePlus 7
68 дБ
Музыка
Mi A1
73 дБ
OnePlus 7
73 дБ
Звонок
Mi A1 +10%
90 дБ
OnePlus 7
82 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года Май 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.75 Вт/кг 1.166 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.76 Вт/кг 1.382 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Письмо приветствия

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 7 более удачной покупкой.

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