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Xiaomi Mi A1 против Oppo K3

Ксиаоми Ми А1
Xiaomi Mi A1
VS
Оппо К3
Oppo K3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2017 года Xiaomi Mi A1 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.5-дюймового Oppo K3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
  • Весит на 26 граммов меньше
Причины выбрать Oppo K3
  • На 1" большая диагональ экрана
  • Показывает на 73% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 685 мАч более емким аккумулятором – 3765 против 3080 мАч
  • Тонкие рамки – на 13.68% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi A1
57
Oppo K3
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi A1
24
Oppo K3
44
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi A1
56
Oppo K3
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi A1
50
Oppo K3
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi A1
63
Oppo K3
74
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi A1
49
Oppo K3
62

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A1 и Oppo K3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 5.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 71.02% 84.7%
Особенности - - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi A1
557 нит
Oppo K3
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 155.4 мм 161.2 мм
Ширина 75.8 мм 76 мм
Толщина 7.3 мм 9.4 мм
Вес 165 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Золотой, Розовое золото Синий, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi A1
71.02%
Oppo K3 +19%
84.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А1 и Оппо К3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Qualcomm Snapdragon 710
Архитектура 8 ядер с частотой 2 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 616
Частота GPU 650 МГц 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A1
н/д
Oppo K3
399
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A1
н/д
Oppo K3
1622
AnTuTu Benchmark 8
Mi A1
103634
Oppo K3 +73%
179297

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One Color OS 7
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3080 мАч 3765 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A1
13:20 ч.
Oppo K3
н/д
Время просмотра видео
Mi A1
11:00 ч.
Oppo K3
н/д
Время разговора (3G)
Mi A1
20:11 ч.
Oppo K3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A1 vs Oppo K3
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 2 (16 МП + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4608 x 3456
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 35.96 мм -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 6 15

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi A1
74 дБ
Oppo K3
н/д
Музыка
Mi A1
73 дБ
Oppo K3
н/д
Звонок
Mi A1
90 дБ
Oppo K3
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2017 года Май 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.75 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.76 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания Vooc
- Кабель USB
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения лотка с SIM-картами

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo K3 более удачной покупкой.

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