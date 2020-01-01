Xiaomi Mi A1 против Oppo K3
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2017 года Xiaomi Mi A1 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.5-дюймового Oppo K3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
- Весит на 26 граммов меньше
Причины выбрать Oppo K3
- На 1" большая диагональ экрана
- Показывает на 73% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 685 мАч более емким аккумулятором – 3765 против 3080 мАч
- Тонкие рамки – на 13.68% выше полезная площадь экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Более энергоэффективный CPU
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A1 и Oppo K3
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|5.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|71.02%
|84.7%
|Особенности
|-
| - Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|155.4 мм
|161.2 мм
|Ширина
|75.8 мм
|76 мм
|Толщина
|7.3 мм
|9.4 мм
|Вес
|165 граммов
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
|Синий, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 625
|Qualcomm Snapdragon 710
|Архитектура
|8 ядер с частотой 2 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Adreno 616
|Частота GPU
|650 МГц
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Android One
|Color OS 7
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3080 мАч
|3765 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4616 x 3464
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|2 (16 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|35.96 мм
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|6
|15
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.75 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.76 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Адаптер питания Vooc
- Кабель USB
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения лотка с SIM-картами
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo K3 более удачной покупкой.
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