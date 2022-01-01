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Xiaomi Mi A1 против Oppo Realme C30

Ксиаоми Ми А1
VS
Оппо Реалми С30
Xiaomi Mi A1
Oppo Realme C30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2017 года Xiaomi Mi A1 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.5-дюймового Oppo Realme C30, который имеет процессор Unisoc Tiger T612 и вышел на 59 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
  • На 49% выше плотность пикселей (401 vs 270 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Весит на 17 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Oppo Realme C30
  • Комплектуется на 1920 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3080 мАч
  • На 1" большая диагональ экрана
  • Показывает на 56% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Тонкие рамки – на 11.18% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 4 года и 11 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Более новая ОС: Android 11 против 9

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi A1
vs
Realme C30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 16:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 71.02% 82.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 40.2 мс -
Контрастность 1359:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Mi A1
474 нит
Realme C30
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 155.4 мм 164.1 мм
Ширина 75.8 мм 75.6 мм
Толщина 7.3 мм 8.5 мм
Вес 165 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Золотой, Розовое золото Синий, Зеленый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mi A1
71.02%
Realme C30 +16%
82.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А1 и Оппо Реалми С30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Unisoc Tiger T612
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G57 MP1
Частота GPU 650 МГц 614 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц -
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A1
н/д
Realme C30
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A1
н/д
Realme C30
1295
AnTuTu Benchmark 9
Mi A1
114228
Realme C30 +56%
178654
CPU 41253 59874
GPU 12372 21805
Memory 30571 45664
UX 30687 52407
Total score 114228 178654
3DMark Wild Life Performance
Mi A1
170
Realme C30
н/д
PCMark 3.0 score 5464 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0) Android 11
Оболочка UI Android One Realme UI Go
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3080 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:01 ч. -
Просмотр видео 08:48 ч. -
Игры 04:42 ч. -
Режим ожидания 70 ч. -
Общая автономность
Mi A1
22:56 ч.
Realme C30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A1 vs Oppo Realme C30
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3264 x 2448
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1960
Апертура f/2 f/2.2
Фокусное расстояние 35.96 мм 27 мм
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/5.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi A1
86.2 дБ
Realme C30
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2017 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.75 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.76 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme C30 более удачной покупкой.

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