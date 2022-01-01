Xiaomi Mi A1 против Oppo Realme C31
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2017 года Xiaomi Mi A1 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.5-дюймового Oppo Realme C31, который имеет процессор Unisoc Tiger T612 и вышел на 56 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
- На 49% выше плотность пикселей (401 vs 270 PPI)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Возможность записи 4K-видео
- На 21% выше максимальная яркость экрана (473 против 390 нит)
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Весит на 32 грамма меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Oppo Realme C31
- Комплектуется на 1920 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3080 мАч
- На 1" большая диагональ экрана
- Показывает на 84% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Тонкие рамки – на 10.38% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 4 года и 8 месяцев новее
- Использует более быструю память LPDDR4X
- Более новая ОС: Android 11 против 9
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
55
56
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
21
28
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
53
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
45
48
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
64
62
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
44
52
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|20:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|415 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|71.02%
|81.4%
|Цветовой охват sRGB
|98%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Время отклика
|40.2 мс
|48 мс
|Контрастность
|1359:1
|1033:1
Дизайн и корпус
|Высота
|155.4 мм
|164.7 мм
|Ширина
|75.8 мм
|76.1 мм
|Толщина
|7.3 мм
|8.4 мм
|Вес
|165 граммов
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
|Серебристый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 625
|Unisoc Tiger T612
|Макс. частота
|2000 МГц
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|14 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Mali-G57 MP1
|Частота GPU
|650 МГц
|614 МГц
|FLOPS
|~124 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|-
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
344
Geekbench 5 (многоядерный)
1311
|CPU
|41253
|67603
|GPU
|12372
|22171
|Memory
|30571
|61955
|UX
|30687
|58129
|Total score
|114088
|209817
|PCMark 3.0 score
|5464
|7589
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 11
|Оболочка UI
|Android One
|Realme UI 2.0
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3080 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Веб-серфинг
|09:01 ч.
|-
|Просмотр видео
|08:48 ч.
|-
|Игры
|04:42 ч.
|-
|Режим ожидания
|70 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4128 x 3096
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|3 (13 МП + 2 МП + 0.3 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
|-
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 0.3 МП
- Апертура: f/2.8
|Особенности
|- Эффект "боке"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|35.96 мм
|27 мм
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|6
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.75 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.76 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme C31 более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1