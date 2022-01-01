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Xiaomi Mi A1 против Oppo Realme C31

Ксиаоми Ми А1
VS
Оппо Реалми C31
Xiaomi Mi A1
Oppo Realme C31

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2017 года Xiaomi Mi A1 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.5-дюймового Oppo Realme C31, который имеет процессор Unisoc Tiger T612 и вышел на 56 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
  • На 49% выше плотность пикселей (401 vs 270 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (473 против 390 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Весит на 32 грамма меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Oppo Realme C31
  • Комплектуется на 1920 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3080 мАч
  • На 1" большая диагональ экрана
  • Показывает на 84% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Тонкие рамки – на 10.38% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 4 года и 8 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Более новая ОС: Android 11 против 9

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi A1
vs
Realme C31

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 16:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 415 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 71.02% 81.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 40.2 мс 48 мс
Контрастность 1359:1 1033:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Mi A1 +21%
473 нит
Realme C31
390 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 155.4 мм 164.7 мм
Ширина 75.8 мм 76.1 мм
Толщина 7.3 мм 8.4 мм
Вес 165 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Золотой, Розовое золото Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi A1
71.02%
Realme C31 +15%
81.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А1 и Оппо Реалми C31 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Unisoc Tiger T612
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G57 MP1
Частота GPU 650 МГц 614 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц -
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A1
н/д
Realme C31
344
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A1
н/д
Realme C31
1311
AnTuTu Benchmark 9
Mi A1
114088
Realme C31 +84%
209817
CPU 41253 67603
GPU 12372 22171
Memory 30571 61955
UX 30687 58129
Total score 114088 209817
3DMark Wild Life Performance
Mi A1
170
Realme C31 +143%
413
PCMark 3.0 score 5464 7589
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0) Android 11
Оболочка UI Android One Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3080 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:01 ч. -
Просмотр видео 08:48 ч. -
Игры 04:42 ч. -
Режим ожидания 70 ч. -
Общая автономность
Mi A1
22:56 ч.
Realme C31
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A1 vs Oppo Realme C31
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 0.3 МП
- Апертура: f/2.8
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1960
Апертура f/2 f/2.2
Фокусное расстояние 35.96 мм 27 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi A1 +6%
86.2 дБ
Realme C31
81 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2017 года Март 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.75 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.76 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme C31 более удачной покупкой.

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