Xiaomi Mi A1 против Samsung Galaxy A50
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2017 года Xiaomi Mi A1 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
- На 0.9" большая диагональ экрана
- Показывает на 70% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 920 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3080 мАч
- Тонкие рамки – на 14.18% выше полезная площадь экрана
- На 13% лучшая автономность (98 vs 87 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Более энергоэффективный CPU
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
24
44
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
59
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
63
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A1 и Samsung Galaxy A50
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|5.5 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|71.02%
|85.2%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|155.4 мм
|158.5 мм
|Ширина
|75.8 мм
|74.7 мм
|Толщина
|7.3 мм
|7.7 мм
|Вес
|165 граммов
|166 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 625
|Samsung Exynos 7 Octa 9610
|Архитектура
|8 ядер с частотой 2 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|-
|3
|Частота GPU
|650 МГц
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
343
Geekbench 5 (многоядерный)
1223
AnTuTu Benchmark 8
103634
Galaxy A50 +70%
176025
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Android One
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|22 ГБ
Батарея
|Объем
|3080 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A1 +9%
13:20 ч.
12:16 ч.
Время просмотра видео
11:00 ч.
Galaxy A50 +41%
15:49 ч.
Время разговора (3G)
20:11 ч.
Galaxy A50 +21%
24:31 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|5288 x 3968
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|3 (25 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
|- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|6024 x 4024
|Апертура
|f/2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|35.96 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|-
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
85
Качества видео
79
Итоговая оценка камеры
83
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|6
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
Mi A1 +7%
74 дБ
69 дБ
Музыка
Mi A1 +1%
73 дБ
72.3 дБ
Звонок
Mi A1 +8%
90 дБ
83.7 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.75 Вт/кг
|0.27 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.76 Вт/кг
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A50 более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Сравнения с конкурентами
- Samsung Galaxy A30 или Xiaomi Mi A1
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro или Xiaomi Mi A1
- Xiaomi Redmi Note 8 или Xiaomi Mi A1
- Xiaomi Redmi Note 9 или Xiaomi Mi A1
- Xiaomi Mi A2 Lite или Xiaomi Mi A1
- Samsung Galaxy A30 или Samsung Galaxy A50
- Xiaomi Mi 9T или Samsung Galaxy A50
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro или Samsung Galaxy A50
- Samsung Galaxy A51 или Samsung Galaxy A50
- Samsung Galaxy A20 или Samsung Galaxy A50