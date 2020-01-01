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Xiaomi Mi A1 против Samsung Galaxy A50

Ксиаоми Ми А1
Xiaomi Mi A1
VS
Самсунг Галакси А50
Samsung Galaxy A50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2017 года Xiaomi Mi A1 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • На 0.9" большая диагональ экрана
  • Показывает на 70% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 920 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3080 мАч
  • Тонкие рамки – на 14.18% выше полезная площадь экрана
  • На 13% лучшая автономность (98 vs 87 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A1 и Samsung Galaxy A50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 71.02% 85.2%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi A1
557 нит
Galaxy A50
557 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 155.4 мм 158.5 мм
Ширина 75.8 мм 74.7 мм
Толщина 7.3 мм 7.7 мм
Вес 165 граммов 166 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Золотой, Розовое золото Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi A1
71.02%
Galaxy A50 +20%
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А1 и Самсунг Галакси А50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Samsung Exynos 7 Octa 9610
Архитектура 8 ядер с частотой 2 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G72 MP3
GPU-ядер - 3
Частота GPU 650 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A1
н/д
Galaxy A50
343
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A1
н/д
Galaxy A50
1223
AnTuTu Benchmark 8
Mi A1
103634
Galaxy A50 +70%
176025

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One One UI 2.0
Размер системы из коробки 12 ГБ 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3080 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A1 +9%
13:20 ч.
Galaxy A50
12:16 ч.
Время просмотра видео
Mi A1
11:00 ч.
Galaxy A50 +41%
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Mi A1
20:11 ч.
Galaxy A50 +21%
24:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A1 vs Samsung Galaxy A50
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 5288 x 3968
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 3 (25 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
-
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 6024 x 4024
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 35.96 мм 25 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi A1
н/д
Galaxy A50
85
Качества видео
Mi A1
н/д
Galaxy A50
79
Итоговая оценка камеры
Mi A1
н/д
Galaxy A50
83

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 6 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi A1 +7%
74 дБ
Galaxy A50
69 дБ
Музыка
Mi A1 +1%
73 дБ
Galaxy A50
72.3 дБ
Звонок
Mi A1 +8%
90 дБ
Galaxy A50
83.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2017 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.75 Вт/кг 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.76 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A50 более удачной покупкой.

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