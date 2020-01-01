Главная > Сравнение смартфонов > Mi A1 vs Vivo Z1x – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi A1 против Vivo Z1x

Ксиаоми Ми А1
Xiaomi Mi A1
VS
Виво Z1x
Vivo Z1x

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2017 года Xiaomi Mi A1 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.38-дюймового Vivo Z1x, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 712 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (557 против 500 нит)
  • Весит на 24.6 граммов меньше
Причины выбрать Vivo Z1x
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.88" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1420 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3080 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Тонкие рамки – на 12.28% выше полезная площадь экрана
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi A1
57
Vivo Z1x
68
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi A1
25
Vivo Z1x
50
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi A1
56
Vivo Z1x
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi A1
50
Vivo Z1x
67
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi A1
63
Vivo Z1x
73
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi A1
49
Vivo Z1x
65

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A1 и Vivo Z1x

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 6.38 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 404 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 71.02% 83.3%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi A1 +11%
557 нит
Vivo Z1x
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 155.4 мм 159.5 мм
Ширина 75.8 мм 75.2 мм
Толщина 7.3 мм 8.1 мм
Вес 165 граммов 189.6 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Золотой, Розовое золото Фиолетовый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi A1
71.02%
Vivo Z1x +17%
83.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А1 и Виво Z1x в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Qualcomm Snapdragon 712
Архитектура 8 ядер с частотой 2 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 616
Частота GPU 650 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A1
н/д
Vivo Z1x
410
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A1
н/д
Vivo Z1x
1549
AnTuTu Benchmark 8
Mi A1
103634
Vivo Z1x +111%
218630

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One Funtouch 10
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3080 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Нет Да (55% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A1
13:20 ч.
Vivo Z1x
н/д
Время просмотра видео
Mi A1
11:00 ч.
Vivo Z1x
н/д
Время разговора (3G)
Mi A1
20:11 ч.
Vivo Z1x
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A1 vs Vivo Z1x
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
-
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 1944 6528 x 4896
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 35.96 мм -
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 6 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi A1
74 дБ
Vivo Z1x
н/д
Музыка
Mi A1
73 дБ
Vivo Z1x
н/д
Звонок
Mi A1
90 дБ
Vivo Z1x
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2017 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.75 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.76 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo Z1x более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях