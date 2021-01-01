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Xiaomi Mi A2 Lite против Huawei Honor 9 Lite

Ксиаоми Ми А2 Лайт
VS
Хуавей Хонор 9 Лайт
Xiaomi Mi A2 Lite
Huawei Honor 9 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2018 года Xiaomi Mi A2 Lite с экраном 5.84" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A2 Lite
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 625
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 9 Lite
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (621 против 486 нит)
  • Весит на 29 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi A2 Lite
vs
Honor 9 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.84 дюймов 5.65 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 18:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 427 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.79% 76.12%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 29 мс
Контрастность - 1529:1
Максимальная яркость
Mi A2 Lite
486 нит
Honor 9 Lite +28%
621 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 149.3 мм 151 мм
Ширина 71.6 мм 71.9 мм
Толщина 8.7 мм 7.6 мм
Вес 178 граммов 149 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Сапфировый синий, Черный, Ледяной серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi A2 Lite +5%
79.79%
Honor 9 Lite
76.12%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А2 Лайт и Хуавей Хонор 9 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 2000 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-T830 MP2
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Mi A2 Lite
865
Honor 9 Lite +6%
916
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Mi A2 Lite +20%
4289
Honor 9 Lite
3585
AnTuTu Benchmark 7
Mi A2 Lite
75015
Honor 9 Lite
74854
AnTuTu Benchmark 8
Mi A2 Lite
97954
Honor 9 Lite
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Stock Android EMUI 9
Размер системы из коробки - 9.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A2 Lite
15:57 ч.
Honor 9 Lite
н/д
Время просмотра видео
Mi A2 Lite
12:42 ч.
Honor 9 Lite
н/д
Время разговора (3G)
Mi A2 Lite
24:09 ч.
Honor 9 Lite
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A2 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4160 x 3120
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 28 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi A2 Lite
86 дБ
Honor 9 Lite
86.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Декабрь 2017 года
Дата начала продаж Июль 2018 года Февраль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.547 Вт/кг 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.473 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Mi A2 Lite. У него лучшие программное обеспечение и автономность.

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