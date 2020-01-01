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Xiaomi Mi A2 Lite против Huawei P40 Lite E

Ксиаоми Ми А2 Лайт
Xiaomi Mi A2 Lite
VS
Хуавей П40 Лайт Е
Huawei P40 Lite E

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2018 года Xiaomi Mi A2 Lite с экраном 5.84" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.39-дюймового Huawei P40 Lite E, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A2 Lite
  • На 61% выше плотность пикселей (432 vs 269 PPI)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei P40 Lite E
  • На 0.55" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Более энергоэффективный CPU

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A2 Lite и Huawei P40 Lite E

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.84 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.79% 82.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi A2 Lite
488 нит
P40 Lite E
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 149.3 мм 159.8 мм
Ширина 71.6 мм 76.1 мм
Толщина 8.7 мм 8.1 мм
Вес 178 граммов 176 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi A2 Lite
79.79%
P40 Lite E +3%
82.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А2 Лайт и Хуавей П40 Лайт Е в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G51 MP4
GPU-ядер - 4
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1833 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A2 Lite
н/д
P40 Lite E
1340
AnTuTu Benchmark 8
Mi A2 Lite
н/д
P40 Lite E
170492

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI Stock Android EMUI 9

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A2 Lite
15:57 ч.
P40 Lite E
н/д
Время просмотра видео
Mi A2 Lite
12:42 ч.
P40 Lite E
н/д
Время разговора (3G)
Mi A2 Lite
24:09 ч.
P40 Lite E
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A2 Lite vs Huawei P40 Lite E
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 6 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi A2 Lite
70 дБ
P40 Lite E
н/д
Музыка
Mi A2 Lite
74 дБ
P40 Lite E
н/д
Звонок
Mi A2 Lite
86 дБ
P40 Lite E
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года Март 2020 года
Дата начала продаж Июль 2018 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.547 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.473 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Lite E более удачной покупкой.

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