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Xiaomi Mi A2 Lite против Samsung Galaxy A11

Ксиаоми Ми А2 Лайт
Xiaomi Mi A2 Lite
VS
Самсунг Галакси А11
Samsung Galaxy A11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2018 года Xiaomi Mi A2 Lite с экраном 5.84" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A2 Lite
  • На 61% выше плотность пикселей (432 vs 268 PPI)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A11
  • На 0.56" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A2 Lite и Samsung Galaxy A11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 5.84 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.79% 81.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi A2 Lite +7%
488 нит
Galaxy A11
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 149.3 мм 161.4 мм
Ширина 71.6 мм 76.3 мм
Толщина 8.7 мм 8 мм
Вес 178 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Красный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi A2 Lite
79.79%
Galaxy A11 +2%
81.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А2 Лайт и Самсунг Галакси А11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53) 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 506
Частота GPU 650 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A2 Lite
н/д
Galaxy A11
1028
AnTuTu Benchmark 8
Mi A2 Lite
н/д
Galaxy A11
91517

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI Stock Android One UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A2 Lite
15:57 ч.
Galaxy A11
н/д
Время просмотра видео
Mi A2 Lite
12:42 ч.
Galaxy A11
н/д
Время разговора (3G)
Mi A2 Lite
24:09 ч.
Galaxy A11
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A2 Lite vs Samsung Galaxy A11
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP) 3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi A2 Lite
70 дБ
Galaxy A11
н/д
Музыка
Mi A2 Lite
74 дБ
Galaxy A11
н/д
Звонок
Mi A2 Lite
86 дБ
Galaxy A11
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года Март 2020 года
Дата начала продаж Июль 2018 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.547 Вт/кг 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.473 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A11 более удачной покупкой.

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