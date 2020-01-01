Xiaomi Mi A2 Lite против Samsung Galaxy A20e
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2018 года Xiaomi Mi A2 Lite с экраном 5.84" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy A20e, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi A2 Lite
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
- На 46% выше плотность пикселей (432 vs 296 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A20e
- Современный порт USB Type-C
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 37 граммов меньше
- Смартфон на 9 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
62
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
28
31
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
66
63
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
48
52
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
51
61
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
53
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A2 Lite и Samsung Galaxy A20e
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.84 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|18.9:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|296 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.79%
|80.98%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|149.3 мм
|147.4 мм
|Ширина
|71.6 мм
|69.7 мм
|Толщина
|8.7 мм
|8.4 мм
|Вес
|178 граммов
|141 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Красный, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 625
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Архитектура
|8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.35 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|1600 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|ARM Mali-G71 MP2
|GPU-ядер
|-
|2
|Частота GPU
|650 МГц
|770 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|1333 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
235
Geekbench 5 (многоядерный)
872
AnTuTu Benchmark 8
98860
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Stock Android
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|-
|10.9 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (30% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:57 ч.
Время просмотра видео
12:42 ч.
Время разговора (3G)
24:09 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|2 (13 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|6
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
86 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.547 Вт/кг
|0.5 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.473 Вт/кг
|1.3 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
| - Смартфон
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy A20e, а если дисплей и корпус – то Xiaomi Mi A2 Lite.
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