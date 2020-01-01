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Xiaomi Mi A2 Lite против Samsung Galaxy A30s

Ксиаоми Ми А2 Лайт
Xiaomi Mi A2 Lite
VS
Самсунг Галакси А30s
Samsung Galaxy A30s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2018 года Xiaomi Mi A2 Lite с экраном 5.84" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A30s, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A2 Lite
  • На 61% выше плотность пикселей (432 vs 268 PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (488 против 427 нит)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A30s
  • На 0.56" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1933 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.41% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A2 Lite и Samsung Galaxy A30s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.84 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.79% 85.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi A2 Lite +14%
488 нит
Galaxy A30s
427 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 149.3 мм 158.5 мм
Ширина 71.6 мм 74.7 мм
Толщина 8.7 мм 7.8 мм
Вес 178 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi A2 Lite
79.79%
Galaxy A30s +7%
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А2 Лайт и Самсунг Галакси А30s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Samsung Exynos 7 Octa 7904
Архитектура 8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1770 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G71 MP2
GPU-ядер - 2
Частота GPU 650 МГц 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Mi A2 Lite
н/д
Galaxy A30s
124029

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Stock Android One UI 2.0
Размер системы из коробки - 10.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A2 Lite
15:57 ч.
Galaxy A30s
н/д
Время просмотра видео
Mi A2 Lite
12:42 ч.
Galaxy A30s
н/д
Время разговора (3G)
Mi A2 Lite
24:09 ч.
Galaxy A30s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A2 Lite vs Samsung Galaxy A30s
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP) 3 (25 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2X5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 10

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi A2 Lite
70 дБ
Galaxy A30s
н/д
Музыка
Mi A2 Lite
74 дБ
Galaxy A30s
н/д
Звонок
Mi A2 Lite
86 дБ
Galaxy A30s
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Август 2019 года
Дата начала продаж Июль 2018 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.547 Вт/кг 1.05 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.473 Вт/кг 1.54 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A30s более удачной покупкой.

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