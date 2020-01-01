Главная > Сравнение смартфонов > Mi A2 Lite vs Galaxy A31 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi A2 Lite против Samsung Galaxy A31

Ксиаоми Ми А2 Лайт
Xiaomi Mi A2 Lite
VS
Самсунг Галакси А31
Samsung Galaxy A31

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2018 года Xiaomi Mi A2 Lite с экраном 5.84" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A31, который имеет процессор Mediatek Helio P65 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A2 Lite
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A31
  • На 0.56" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 17% лучшая автономность (124 vs 106 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (642 против 488 нит)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A2 Lite и Samsung Galaxy A31

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.84 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 20:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.79% 84.9%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi A2 Lite
488 нит
Galaxy A31 +32%
642 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 149.3 мм 159.3 мм
Ширина 71.6 мм 73.1 мм
Толщина 8.7 мм 8.6 мм
Вес 178 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi A2 Lite
79.79%
Galaxy A31 +6%
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А2 Лайт и Самсунг Галакси А31 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Mediatek Helio P65
Архитектура 8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G52 MC2
GPU-ядер - 2
Частота GPU 650 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A2 Lite
н/д
Galaxy A31
1282
AnTuTu Benchmark 8
Mi A2 Lite
н/д
Galaxy A31
155666

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI Stock Android One UI 2.1
Размер системы из коробки - 27 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A2 Lite
15:57 ч.
Galaxy A31 +6%
16:54 ч.
Время просмотра видео
Mi A2 Lite
12:42 ч.
Galaxy A31 +61%
20:01 ч.
Время разговора (3G)
Mi A2 Lite
24:09 ч.
Galaxy A31 +48%
35:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A2 Lite vs Samsung Galaxy A31
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 5963 x 3354
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi A2 Lite
70 дБ
Galaxy A31
н/д
Музыка
Mi A2 Lite
74 дБ
Galaxy A31
н/д
Звонок
Mi A2 Lite
86 дБ
Galaxy A31
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Март 2020 года
Дата начала продаж Июль 2018 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.547 Вт/кг 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.473 Вт/кг 1.68 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A31 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях