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Xiaomi Mi A2 Lite против Samsung Galaxy A33 5G

Ксиаоми Ми А2 Лайт
VS
Самсунг Галакси А33 5G
Xiaomi Mi A2 Lite
Samsung Galaxy A33 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2018 года Xiaomi Mi A2 Lite с экраном 5.84" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A33 5G, который имеет процессор Exynos 1280 и вышел на 46 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A2 Lite
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A33 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.56" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 50% выше максимальная яркость экрана (726 против 485 нит)
  • На 12% лучшая автономность (32:18 vs 28:44 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 25 Ватт
  • Стабилизация изображения

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi A2 Lite
vs
Galaxy A33 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.84 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 20:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 79.79% 83.7%
Особенности - - DCI-P3
Максимальная яркость
Mi A2 Lite
485 нит
Galaxy A33 5G +50%
726 нит

Дизайн и корпус

Высота 149.3 мм 159.7 мм
Ширина 71.6 мм 74 мм
Толщина 8.7 мм 8.1 мм
Вес 178 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Белый, Синий, Персиковый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi A2 Lite
79.79%
Galaxy A33 5G +5%
83.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А2 Лайт и Самсунг Галакси А33 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Samsung Exynos 1280
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 14 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G68
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц -
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Mi A2 Lite
114475
Galaxy A33 5G +278%
432923
CPU 37985 124972
GPU 12317 120275
Memory 32430 77929
UX 32396 111162
Total score 114475 432923
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 12
Оболочка UI Stock Android One UI 4.1
Размер системы из коробки - 26 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:19 ч. 11:03 ч.
Просмотр видео 10:00 ч. 14:45 ч.
Игры 05:40 ч. 05:59 ч.
Режим ожидания 84 ч. 103 ч.
Общая автономность
Mi A2 Lite
28:44 ч.
Galaxy A33 5G +12%
32:18 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A2 Lite vs Samsung Galaxy A33 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4160 x 3120
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi A2 Lite
86 дБ
Galaxy A33 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Март 2022 года
Дата начала продаж Июль 2018 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.547 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.473 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A33 5G более удачной покупкой.

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