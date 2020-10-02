Главная > Сравнение смартфонов > Mi A2 Lite vs Mi A1 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi A2 Lite против Mi A1

Ксиаоми Ми А2 Лайт
VS
Ксиаоми Ми А1
Xiaomi Mi A2 Lite
Xiaomi Mi A1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2018 года Xiaomi Mi A2 Lite с экраном 5.84" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5.5-дюймового Xiaomi Mi A1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (2)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A2 Lite
  • Комплектуется на 920 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3080 мАч
  • На 22% лучшая автономность (106 vs 87 часов)
  • На 0.34" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 8.77% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (548 против 486 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi A2 Lite
vs
Mi A1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.84 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 16:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 79.79% 71.02%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 40.2 мс
Контрастность - 1359:1
Максимальная яркость
Mi A2 Lite
486 нит
Mi A1 +13%
548 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 149.3 мм 155.4 мм
Ширина 71.6 мм 75.8 мм
Толщина 8.7 мм 7.3 мм
Вес 178 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi A2 Lite +12%
79.79%
Mi A1
71.02%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А2 Лайт и Ксиаоми Ми А1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Qualcomm Snapdragon 625
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 506
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Mi A2 Lite
865
Mi A1
866
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Mi A2 Lite +2%
4289
Mi A1
4200
AnTuTu Benchmark 7
Mi A2 Lite +10%
75015
Mi A1
68326
AnTuTu Benchmark 8
Mi A2 Lite
97954
Mi A1
98333
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Stock Android Android One
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3080 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A2 Lite +18%
15:57 ч.
Mi A1
13:20 ч.
Время просмотра видео
Mi A2 Lite +13%
12:42 ч.
Mi A1
11:00 ч.
Время разговора (3G)
Mi A2 Lite +20%
24:09 ч.
Mi A1
20:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A2 Lite vs Xiaomi Mi A1
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 35.96 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP HID, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi A2 Lite
86 дБ
Mi A1
86.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Июль 2018 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.547 Вт/кг 1.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.473 Вт/кг 0.76 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность и корпус - выбирайте Xiaomi Mi A2 Lite, а если коммуникации – то Xiaomi Mi A1.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
10 (35.7%)
18 (64.3%)
Всего проголосовало: 28

Сравнения с конкурентами

1. Mi A2 Lite и Redmi Note 7
2. Mi A2 Lite и Redmi Note 8 Pro
3. Mi A2 Lite и Redmi 7
4. Mi A2 Lite и Redmi 8A
5. Mi A2 Lite и P20 Lite
6. Mi A1 и Redmi Note 7
7. Mi A1 и Mi A3
8. Mi A1 и Redmi 7
9. Mi A1 и Redmi 8
10. Mi A1 и Honor 9 Lite

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Avatar
Сулейман 27 апреля 2021 00:53
На mi a1 тоже есть инфракрасный порт
0 Ответить
Avatar
Олеся 02 октября 2020 11:00
Подскажите в mi a1отличаются ли контроллеры заряда и питания от mi a2 lite?
0 Ответить
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях