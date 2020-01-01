Главная > Сравнение смартфонов > Mi A2 vs Honor 20 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi A2 против Huawei Honor 20

Ксиаоми Ми А2
Xiaomi Mi A2
VS
Хуавей Хонор 20
Huawei Honor 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 июля 2018 года Xiaomi Mi A2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 20
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 740 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3010 мАч
  • На 22% лучшая автономность (89 vs 73 часов)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более энергоэффективный CPU
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 6.57% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi A2
60
Honor 20
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi A2
36
Honor 20
74
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi A2
58
Honor 20
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi A2
55
Honor 20
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi A2
73
Honor 20
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi A2
57
Honor 20
71

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A2 и Huawei Honor 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.99 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 77.63% 84.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi A2
427 нит
Honor 20 +7%
458 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.7 мм 154.25 мм
Ширина 75.4 мм 74 мм
Толщина 7.3 мм 7.9 мм
Вес 168 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi A2
77.63%
Honor 20 +8%
84.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А2 и Хуавей Хонор 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 512 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU 650 МГц 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A2
339
Honor 20 +104%
691
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A2
1190
Honor 20 +102%
2399
AnTuTu Benchmark 8
Mi A2
161064
Honor 20 +136%
379342

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One Magic 3.1
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3010 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A2
9:35 ч.
Honor 20 +42%
13:25 ч.
Время просмотра видео
Mi A2
9:02 ч.
Honor 20 +57%
14:14 ч.
Время разговора (3G)
Mi A2
21:58 ч.
Honor 20 +49%
32:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A2 vs Huawei Honor 20
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео - Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 117°
Количество объективов 2 (12 МП + 20 MP) 4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3880 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi A2 +29%
89 дБ
Honor 20
69.1 дБ
Музыка
Mi A2
72 дБ
Honor 20 +2%
73.3 дБ
Звонок
Mi A2 +1%
89 дБ
Honor 20
87.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2018 года Май 2019 года
Дата начала продаж Август 2018 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.963 Вт/кг 0.84 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.639 Вт/кг 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Переходник Type-C – 3,5 мм для наушников

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 20 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях