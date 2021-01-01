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Xiaomi Mi A2 против Meizu M6

Ксиаоми Ми А2
VS
Мейзу М6
Xiaomi Mi A2
Meizu M6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 июля 2018 года Xiaomi Mi A2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 5.2-дюймового Meizu M6, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A2
  • На 0.79" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • На 43% выше плотность пикселей (403 vs 282 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 10 против 7
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 660
  • Возможность записи 4K-видео
  • Тонкие рамки – на 8.31% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Meizu M6
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
  • Весит на 25 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi A2
57
Meizu M6
46
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi A2
40
Meizu M6
17
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi A2
59
Meizu M6
56
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi A2
50
Meizu M6
38
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi A2
75
Meizu M6
50
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi A2
53
Meizu M6
39

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi A2
vs
Meizu M6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.99 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 77.63% 69.32%
Максимальная яркость
Mi A2
415 нит
Meizu M6 +7%
442 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.7 мм 148.2 мм
Ширина 75.4 мм 72.8 мм
Толщина 7.3 мм 8.3 мм
Вес 168 граммов 143 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой Синий, Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi A2 +12%
77.63%
Meizu M6
69.32%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А2 и Мейзу М6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 MediaTek MT6750
Макс. частота 2200 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 512 Mali-T860 MP2
Частота GPU 650 МГц 520 МГц
FLOPS ~217 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 667 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A2
334
Meizu M6
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A2
1165
Meizu M6
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Mi A2 +257%
129216
Meizu M6
36220
AnTuTu Benchmark 8
Mi A2
138968
Meizu M6
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 7
Оболочка UI Android One Flyme 7.3

Батарея

Характеристики
Объем 3010 мАч 3070 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да, mCharge (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A2
9:35 ч.
Meizu M6
н/д
Время просмотра видео
Mi A2
9:02 ч.
Meizu M6
н/д
Время разговора (3G)
Mi A2
21:58 ч.
Meizu M6
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A2 vs Meizu M6
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео - Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 20 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.133 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.1
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi A2
89 дБ
Meizu M6
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Август 2018 года Декабрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.963 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.639 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A2 более удачной покупкой.

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5. Mi A2 или Mi A3 Lite
6. Meizu M6 или Meizu M5
7. Meizu M6 или M6 Note
8. Meizu M6 или Meizu C9

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