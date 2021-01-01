Xiaomi Mi A2 против Meizu M6
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 июля 2018 года Xiaomi Mi A2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 5.2-дюймового Meizu M6, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi A2
- На 0.79" большая диагональ экрана
- Современный порт USB Type-C
- На 43% выше плотность пикселей (403 vs 282 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Более новая ОС: Android 10 против 7
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 660
- Возможность записи 4K-видео
- Тонкие рамки – на 8.31% выше полезная площадь экрана
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Meizu M6
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
- Весит на 25 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.99 дюймов
|5.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|16:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|77.63%
|69.32%
Дизайн и корпус
|Высота
|158.7 мм
|148.2 мм
|Ширина
|75.4 мм
|72.8 мм
|Толщина
|7.3 мм
|8.3 мм
|Вес
|168 граммов
|143 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Золотой
|Синий, Черный, Золотой, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|MediaTek MT6750
|Макс. частота
|2200 МГц
|1500 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Mali-T860 MP2
|Частота GPU
|650 МГц
|520 МГц
|FLOPS
|~217 Гфлопс
|~24 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|667 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 128 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 7
|Оболочка UI
|Android One
|Flyme 7.3
Батарея
|Объем
|3010 мАч
|3070 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Да, mCharge (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:20 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|-
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|2 (12 МП + 20 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.133 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.1
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|12
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Август 2018 года
|Декабрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.963 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.639 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A2 более удачной покупкой.
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