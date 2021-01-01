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Xiaomi Mi A2 против Oppo A52

Ксиаоми Ми А2
Xiaomi Mi A2
VS
Оппо А52
Oppo A52

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 июля 2018 года Xiaomi Mi A2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.5-дюймового Oppo A52, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A2
  • Весит на 24 грамма меньше
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 341 и 314 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A52
  • Комплектуется на 1990 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3010 мАч
  • На 0.51" большая диагональ экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Стерео динамики
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (474 против 426 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Тонкие рамки – на 5.07% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi A2
59
Oppo A52
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi A2
36
Oppo A52
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi A2
63
Oppo A52
86
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi A2
51
Oppo A52
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi A2
75
Oppo A52
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi A2
54
Oppo A52
63

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi A2
vs
Oppo A52

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.99 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 77.63% 82.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 31.8 мс
Контрастность - 1587:1
Максимальная яркость
Mi A2
426 нит
Oppo A52 +11%
474 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.7 мм 162.2 мм
Ширина 75.4 мм 75.5 мм
Толщина 7.3 мм 8.9 мм
Вес 168 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi A2
77.63%
Oppo A52 +7%
82.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А2 и Оппо А52 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 Qualcomm Snapdragon 665
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 14 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 512 Adreno 610
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
FLOPS ~217 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A2 +9%
341
Oppo A52
314
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A2
1173
Oppo A52 +20%
1405
AnTuTu Benchmark 8
Mi A2
161467
Oppo A52 +8%
175044

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI Android One ColorOS 7.1
Размер системы из коробки - 16.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3010 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:37 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A2
9:35 ч.
Oppo A52
н/д
Время просмотра видео
Mi A2
9:02 ч.
Oppo A52
н/д
Время разговора (3G)
Mi A2
21:58 ч.
Oppo A52
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A2 vs Oppo A52
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео - Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 2 (12 МП + 20 МП) 4 (12 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi A2
89 дБ
Oppo A52 +3%
91.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Август 2018 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.963 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.639 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo A52 более удачной покупкой.

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