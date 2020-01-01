Xiaomi Mi A2 против Samsung Galaxy A21s
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 июля 2018 года Xiaomi Mi A2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A21s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi A2
- На 49% выше плотность пикселей (403 vs 270 PPI)
- Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- На 77% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (339 и 191 баллов)
- Весит на 24 грамма меньше
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
- Комплектуется на 1990 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3010 мАч
- На 63% лучшая автономность (119 vs 73 часов)
- На 0.51" большая диагональ экрана
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
- Более энергоэффективный CPU
- На 16% выше максимальная яркость экрана (495 против 427 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Тонкие рамки – на 5.17% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
60
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
36
29
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
58
90
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
55
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
73
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
56
64
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A2 и Samsung Galaxy A21s
Экран
|Тип
|IPS LCD
|PLS TFT
|Размер
|5.99 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|20:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|77.63%
|82.8%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.7 мм
|163.6 мм
|Ширина
|75.4 мм
|75.3 мм
|Толщина
|7.3 мм
|8.9 мм
|Вес
|168 граммов
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Золотой
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|Samsung Exynos 850
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Mali-G52
|Частота GPU
|650 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A2 +77%
339
191
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A2 +7%
1190
1115
AnTuTu Benchmark 8
Mi A2 +46%
161064
110228
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 10
|Оболочка UI
|Android One
|One UI 2,0
|Размер системы из коробки
|-
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|3010 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Да (50% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:35 ч.
Galaxy A21s +93%
18:02 ч.
Время просмотра видео
9:02 ч.
Galaxy A21s +92%
17:29 ч.
Время разговора (3G)
21:58 ч.
Galaxy A21s +82%
39:38 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|-
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 20 MP)
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|4128 x 3096
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|12
|13
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
Музыка
72 дБ
Звонок
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2018 года
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.963 Вт/кг
|0.23 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.639 Вт/кг
|1.38 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A21s более удачной покупкой.
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