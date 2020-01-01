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Xiaomi Mi A2 против Samsung Galaxy A21s

Ксиаоми Ми А2
Xiaomi Mi A2
VS
Самсунг Галакси А21с
Samsung Galaxy A21s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 июля 2018 года Xiaomi Mi A2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A21s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A2
  • На 49% выше плотность пикселей (403 vs 270 PPI)
  • Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • На 77% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (339 и 191 баллов)
  • Весит на 24 грамма меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
  • Комплектуется на 1990 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3010 мАч
  • На 63% лучшая автономность (119 vs 73 часов)
  • На 0.51" большая диагональ экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (495 против 427 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 5.17% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A2 и Samsung Galaxy A21s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 5.99 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 18:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 77.63% 82.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi A2
427 нит
Galaxy A21s +16%
495 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.7 мм 163.6 мм
Ширина 75.4 мм 75.3 мм
Толщина 7.3 мм 8.9 мм
Вес 168 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi A2
77.63%
Galaxy A21s +7%
82.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А2 и Самсунг Галакси А21с в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 Samsung Exynos 850
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 512 Mali-G52
Частота GPU 650 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A2 +77%
339
Galaxy A21s
191
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A2 +7%
1190
Galaxy A21s
1115
AnTuTu Benchmark 8
Mi A2 +46%
161064
Galaxy A21s
110228

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI Android One One UI 2,0
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3010 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:10 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да (50% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A2
9:35 ч.
Galaxy A21s +93%
18:02 ч.
Время просмотра видео
Mi A2
9:02 ч.
Galaxy A21s +92%
17:29 ч.
Время разговора (3G)
Mi A2
21:58 ч.
Galaxy A21s +82%
39:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A2 vs Samsung Galaxy A21s
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео - Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 20 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 4128 x 3096
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 13

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi A2
89 дБ
Galaxy A21s
н/д
Музыка
Mi A2
72 дБ
Galaxy A21s
н/д
Звонок
Mi A2
89 дБ
Galaxy A21s
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года Май 2020 года
Дата начала продаж Август 2018 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.963 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.639 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A21s более удачной покупкой.

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