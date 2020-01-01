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Xiaomi Mi A2 против Samsung Galaxy A50

Ксиаоми Ми А2
Xiaomi Mi A2
VS
Самсунг Галакси А50
Samsung Galaxy A50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 июля 2018 года Xiaomi Mi A2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A2
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • Комплектуется на 990 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3010 мАч
  • На 34% лучшая автономность (98 vs 73 часов)
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (557 против 427 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Тонкие рамки – на 7.57% выше полезная площадь экрана
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A2 и Samsung Galaxy A50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.99 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 77.63% 85.2%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi A2
427 нит
Galaxy A50 +30%
557 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.7 мм 158.5 мм
Ширина 75.4 мм 74.7 мм
Толщина 7.3 мм 7.7 мм
Вес 168 граммов 166 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi A2
77.63%
Galaxy A50 +10%
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А2 и Самсунг Галакси А50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 Samsung Exynos 7 Octa 9610
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 512 Mali-G72 MP3
GPU-ядер - 3
Частота GPU 650 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A2
339
Galaxy A50 +1%
343
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A2
1190
Galaxy A50 +3%
1223
AnTuTu Benchmark 8
Mi A2
161064
Galaxy A50 +9%
176025

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One One UI 2.0
Размер системы из коробки - 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3010 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A2
9:35 ч.
Galaxy A50 +30%
12:16 ч.
Время просмотра видео
Mi A2
9:02 ч.
Galaxy A50 +72%
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Mi A2
21:58 ч.
Galaxy A50 +13%
24:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A2 vs Samsung Galaxy A50
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 5288 x 3968
Зум Цифровой, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео - Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 20 MP) 3 (25 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 6024 x 4024
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi A2
н/д
Galaxy A50
85
Качества видео
Mi A2
н/д
Galaxy A50
79
Итоговая оценка камеры
Mi A2
н/д
Galaxy A50
83

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi A2 +29%
89 дБ
Galaxy A50
69 дБ
Музыка
Mi A2
72 дБ
Galaxy A50
72.3 дБ
Звонок
Mi A2 +6%
89 дБ
Galaxy A50
83.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Август 2018 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.963 Вт/кг 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.639 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A50 более удачной покупкой.

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