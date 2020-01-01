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Xiaomi Mi A2 против 9T Pro

Ксиаоми Ми А2
Xiaomi Mi A2
VS
Ксиаоми Ми 9Т Про
Xiaomi Mi 9T Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 июля 2018 года Xiaomi Mi A2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9T Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A2
  • Весит на 23 грамма меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T Pro
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 41% лучшая автономность (103 vs 73 часов)
  • Комплектуется на 990 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3010 мАч
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (644 против 427 нит)
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 8.47% выше полезная площадь экрана
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A2 и Xiaomi Mi 9T Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 5.99 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 77.63% 86.1%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi A2
427 нит
Mi 9T Pro +51%
644 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.7 мм 156.7 мм
Ширина 75.4 мм 74.3 мм
Толщина 7.3 мм 8.8 мм
Вес 168 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой Синий ледник, Черный карбон, Красное пламя, Белый жемчуг
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi A2
77.63%
Mi 9T Pro +11%
86.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А2 и Ксиаоми Ми 9Т Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260) 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 512 Adreno 640
Частота GPU 650 МГц 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A2
339
Mi 9T Pro +92%
650
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A2
1190
Mi 9T Pro +124%
2668
AnTuTu Benchmark 8
Mi A2
161064
Mi 9T Pro +173%
439621

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One MIUI 12
Размер системы из коробки - 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3010 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да, Quick Charge 4+ (30% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A2
9:35 ч.
Mi 9T Pro +43%
13:33 ч.
Время просмотра видео
Mi A2
9:02 ч.
Mi 9T Pro +125%
20:33 ч.
Время разговора (3G)
Mi A2
21:58 ч.
Mi 9T Pro +54%
33:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A2 vs Xiaomi Mi 9T Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео - Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 124°
Количество объективов 2 (12 МП + 20 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 13 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 9T Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 5184 x 3880
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 18 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi A2
н/д
Mi 9T Pro
108
Качества видео
Mi A2
н/д
Mi 9T Pro
89
Итоговая оценка камеры
Mi A2
н/д
Mi 9T Pro
102

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 20

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi A2 +23%
89 дБ
Mi 9T Pro
72.3 дБ
Музыка
Mi A2
72 дБ
Mi 9T Pro +5%
75.4 дБ
Звонок
Mi A2 +6%
89 дБ
Mi 9T Pro
84 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2018 года Май 2019 года
Дата начала продаж Август 2018 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.963 Вт/кг 1.3 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.639 Вт/кг 1.51 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Черный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 9T Pro более удачной покупкой.

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