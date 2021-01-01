Главная > Сравнение смартфонов > Mi A2 vs Mi A1 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi A2 против Mi A1

Ксиаоми Ми А2
VS
Ксиаоми Ми А1
Xiaomi Mi A2
Xiaomi Mi A1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 июля 2018 года Xiaomi Mi A2 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 5.5-дюймового Xiaomi Mi A1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A2
  • Показывает на 41% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 0.49" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Тонкие рамки – на 6.61% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 19% лучшая автономность (87 vs 73 часов)
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (548 против 415 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi A2
57
Mi A1
54
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi A2
35
Mi A1
23
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi A2
56
Mi A1
57
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi A2
50
Mi A1
45
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi A2
75
Mi A1
65
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi A2
52
Mi A1
46

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi A2
vs
Mi A1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.99 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 77.63% 71.02%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 40.2 мс
Контрастность - 1359:1
Максимальная яркость
Mi A2
415 нит
Mi A1 +32%
548 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.7 мм 155.4 мм
Ширина 75.4 мм 75.8 мм
Толщина 7.3 мм 7.3 мм
Вес 168 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi A2 +9%
77.63%
Mi A1
71.02%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А2 и Ксиаоми Ми А1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 Qualcomm Snapdragon 625
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 512 Adreno 506
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~217 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A2
334
Mi A1
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A2
1165
Mi A1
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Mi A2 +89%
129216
Mi A1
68326
AnTuTu Benchmark 8
Mi A2 +41%
138968
Mi A1
98333
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Android One Android One
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3010 мАч 3080 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A2
9:35 ч.
Mi A1 +41%
13:20 ч.
Время просмотра видео
Mi A2
9:02 ч.
Mi A1 +22%
11:00 ч.
Время разговора (3G)
Mi A2 +7%
21:58 ч.
Mi A1
20:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A2 vs Xiaomi Mi A1
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео - Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 20 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
Времяпролетный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2
Фокусное расстояние - 35.96 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi A2 +3%
89 дБ
Mi A1
86.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Август 2018 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.963 Вт/кг 1.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.639 Вт/кг 0.76 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A2 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
3 (50%)
3 (50%)
Всего проголосовало: 6

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi A2 или Mi A3
2. Xiaomi Mi A2 или Redmi Note 9S
3. Xiaomi Mi A2 или Redmi 8A
4. Xiaomi Mi A2 или Redmi Note 9
5. Xiaomi Mi A2 или A3 Lite
6. Xiaomi Mi A1 или Samsung Galaxy A30
7. Xiaomi Mi A1 или Redmi Note 8 Pro
8. Xiaomi Mi A1 или Redmi Note 8
9. Xiaomi Mi A1 или Redmi Note 9
10. Xiaomi Mi A1 или A2 Lite

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях