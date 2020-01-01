Xiaomi Mi A3 Lite против Huawei Honor 8S
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2019 года Xiaomi Mi A3 Lite с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.71-дюймового Huawei Honor 8S, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi A3 Lite
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 1010 мАч более емким аккумулятором – 4030 против 3020 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Стабилизация изображения
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Huawei Honor 8S
- Весит на 27.8 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
37
20
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
72
48
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
73
61
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
62
51
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi A3 Lite и Huawei Honor 8S
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.01 дюймов
|5.71 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19:9
|Плотность пикселей
|286 точек на дюйм
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.3%
|78.1%
|Особенности
|- DC Dimming
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|153.5 мм
|147.1 мм
|Ширина
|71.9 мм
|70.7 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8.4 мм
|Вес
|173.8 грамма
|146 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Синий, Черный
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|MediaTek Helio A22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|4
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|PowerVR GE8300
|Частота GPU
|-
|660 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A3 Lite +94%
315
162
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A3 Lite +158%
1407
545
AnTuTu Benchmark 8
Mi A3 Lite +111%
171812
81236
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 9.0
|Оболочка UI
|MIUI 11
|EMUI 9.0
Батарея
|Объем
|4030 мАч
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (40% за 30 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|f/2
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|12
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.5 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.86 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания на 18 Вт
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A3 Lite более удачной покупкой.
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