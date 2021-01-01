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Xiaomi Mi A3 Lite против Huawei Honor 9

Ксиаоми Ми А3 Лайт
VS
Хуавей Хонор 9
Xiaomi Mi A3 Lite
Huawei Honor 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2019 года Xiaomi Mi A3 Lite с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.1-дюймового Huawei Honor 9, который имеет процессор HiSilicon Kirin 960 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi A3 Lite
  • На 0.91" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 830 мАч более емким аккумулятором – 4030 против 3200 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 10.06% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 665
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
Причины выбрать Huawei Honor 9
  • На 50% выше плотность пикселей (428 vs 286 PPI)
  • На 50% выше максимальная яркость экрана (519 против 347 нит)
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Весит на 18.8 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi A3 Lite
vs
Honor 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.01 дюймов 5.1 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 286 точек на дюйм 428 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80.3% 70.24%
Особенности - DC Dimming -
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 32.8 мс
Контрастность - 1310:1
Максимальная яркость
Mi A3 Lite
347 нит
Honor 9 +50%
519 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 153.5 мм 147.3 мм
Ширина 71.9 мм 70.9 мм
Толщина 8.5 мм 7.4 мм
Вес 173.8 грамма 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Синий, Черный Синий, Черный, Золотой, Серый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi A3 Lite +14%
80.3%
Honor 9
70.24%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми А3 Лайт и Хуавей Хонор 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 HiSilicon Kirin 960
Макс. частота 2000 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 11 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G71 MP8
Частота GPU 600 МГц 1037 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~282 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi A3 Lite
314
Honor 9
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi A3 Lite
1372
Honor 9
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Mi A3 Lite
129399
Honor 9 +11%
143670
AnTuTu Benchmark 8
Mi A3 Lite
166728
Honor 9 +19%
198567
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 11 EMUI 9.1
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (40% за 30 минут) Да, SuperCharge (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi A3 Lite
н/д
Honor 9
11:28 ч.
Время просмотра видео
Mi A3 Lite
н/д
Honor 9
9:37 ч.
Время разговора (3G)
Mi A3 Lite
н/д
Honor 9
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi A3 Lite vs Huawei Honor 9
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой (без потери качества), 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 20 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Монохромный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi A3 Lite
н/д
Honor 9
85.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Июнь 2017 года
Дата начала продаж Август 2019 года Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.26 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.26 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания на 18 Вт
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Magic Sound
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A3 Lite более удачной покупкой.

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